Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, bu önerileri dikkate alın!

Hamile veya emziren ve oruç tutmak isteyen kadınların Ramazan’ı nasıl geçirebileceğini Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

Hamile ya da Emziriyor ve Oruç Tutmak İstiyorsanız…

Uzun süreli açlık kan şekerini düşürür ve bu durumdan en çok anne karnındaki bebek etkilenir. Bu nedenle hamileyseniz mutlaka hekiminize başvurun ve onun yönlendirmesine göre hareket edin. Emziriyorsanız, bebeğiniz hangi dönemde olduğu çok önemlidir. Bebeğinizi ilk altı ay sadece anne sütüyle besleyeceğiniz için; kilo alımını ve sütünüzde gözle görülür bir azalma olup olmadığını kontrol edin. Bebeğiniz 6 aydan büyükse, ek besinlerle takviye yapabileceğiniz için rahatlıkla oruç tutabilirsiniz. Ama yine de dengeli beslenmeye dikkat edin.

Hamileyseniz veya Emziriyorsanız Bu Önerileri Dikkate Alın!

• Mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin.

• Aşırı şeker ve yağlı gıdalardan uzaklaşın.

• Emziriyorsanız sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat edin.

• Emzirme döneminde artan kalori ihtiyacınızı gidermek için boş enerji kaynaklarından (meyve suyu vb) değil; daha sağlıklı kaynaklardan (meyve, esmer, tam tahıllı ekmekler vb) yararlanın.

• Yumurta, et, tavuk, balık, kurubaklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın.

• Özellikle bir alerjiniz yoksa mutlaka her gün süt ve süt ürünleri tüketin.

• Çok şekerli ve yağlı tatlılardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin.

• Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı vb) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin.

• Bol su için (Emziriyorsanız 3 litre veya daha fazla için.) Özellikle emziriyorsanız anne sütünün azalmasını önleyebilir.