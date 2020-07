Hanımeli Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Hanımeli çiçeği, bahçelere yakışan en güzel çiçekler arasında bulunmaktadır. Hem görünümü hem de kokusuyla eşsiz özelliklere sahiptir. Hanımeli çiçeği, çok uzun ömürlü bir bitkidir. Sürekli şekilde bakımı yapıldığı zaman, uzun seneler boyu çiçeğe bakılabilir. Bu yönü sayesinde diğer çiçeklere göre çokça tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, soğuğa karşı çok dayanıklıdır.



Hanımeli Çiçeğinin Anlamı



Hanımeli çiçeği, bağlılık anlamına gelir. Bu yüzden de kişi sevdiğine hanımeli hediye edebilir. Çiçeğin görünümü ve zarifliğinden ötürü de hanımeli ismi verilmiştir. Çiçekleri patlamamış bir hanımeli, ince parmaklı bir kadının ellerine benzemektedir. Eski zamanlarda çiçeğin, uğur getirdiğine inanılmaktaydı.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Hanımeli çiçeğinin, kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;



- Hanımeli çiçeğinin çiçek kısmı çoğu zaman beyaz ya da sarı renklidir. Bunun dışında hoş kokusu vardır.

- Hızlı gelişirler.

- Kırmızı ya da siyah meyveleri bulunur. Meyveleri çok süslü olup güzel görünüme sahiptir.

- Hanımelinin bazı çeşitleri sarmaşık, bazı çeşitleri çalı türündedir. Bazı türler, tutunduğu yere sarılır.

- Hanımeli çiçeğinin çok soğuğa dayandığını söylemek mümkündür. Kimi çeşitleri -30 dereceyi bulur.

- Özellikle pencere kenarında ya da balkonlarda sarkan türde hanımeli çiçeği yetiştirilmektedir. Fakat bu çiçeğin yetişecekleri ortam bahçedir. Havalı ortamlarda daha sağlıklı yetişir.

- Bulundukları yerin hava şartlarına göre yaprak dökerler. Bazı hanımeli çeşitleri ise her zaman yapraklıdır.

- Saksıda yetiştirilecek hanımeli çiçeği adına humuslu toprak seçilmelidir.

- Çiçeklenmeleri adına yeterince gelişmesi önemlidir. Bu olgunluk kimi zaman 4 seneyi bulabilmektedir.



Hanımeli çiçeğinin görünümünün güzel olmasının yanı sıra kokusunun da çok beğenildiğini söylemek mümkündür. Bunun dışında sağlığa çok faydalı gelen bir çiçek türüdür. Hanımeli çiçeği ile cildini güzelleştirmek isteyenler, çiçekten çay yaparak faydalarından olumlu bir şekilde yararlanabilir. Hanımeli çiçeği çayının özellikle cilt, tırnak ve saç bakımında çok olumlu etkileri vardır. Bunların yanı sıra hanımeli çiçeğinin faydaları;



- Kan dolaşımını hızlandırır,

- Kırışıkları giderir,

- Kalp ve damar sağlığına iyi gelir,

- Yaşlılık karşıtıdır,

- Metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar,

- Beyin damarlarında oluşan tıkanıkları engeller. Bu tür faydalara sahip olan hanımeli çiçeğinin bilinmeyen faydaları da bulunmaktadır.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Hanımeli çiçeğini yetiştirmek isteyen kişilerin, çiçeğin bakımına dikkat etmesi gerekmektedir. Bununla beraber hanımeli çiçeğinin bakımı aşağıdaki gibi olacaktır;



- Hanımeli çiçeğinin toprak tercihi yoktur, her çeşit toprakta çok rahat yetişir.

- Hanımeli çiçeği, ilkbahar aylarının başından sonbahar ayının sonuna kadar devamlı şekilde sulamak gerekir.

- Başka çiçeklerde olduğu üzere gübreleme işlemi bulunmaz.

- Hanımeli çiçeğinin aralıklarla budanması gerekir. Bunun adına en iyi vakit, yapraklarının dökülmeye başladığı dönemlerdir.

- Hanımeli çiçeği, açık ve havanın bulunduğu ortamlarda daha iyi yetişir. Bununla beraber, havası bulunan bir ortamda saksıda rahatlıkla yetişecektir.