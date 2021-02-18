Hantavirüs Enfeksiyonu Nedir? Hanta Virüsü Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Hantavirüs enfeksiyonu, virüsü alan kemirgenlerin dışkı veya idrarı ile virüsü etrafa yayması sonucu kişilere ulaşır.

Hantavirüs Enfeksiyonu Nedir?

Hantavirüs enfeksiyonu ilk kez Kore’de 1950 yılında görülmüş olan bir hastalıktır. Hastalığın kendi içinde iki ayrı tipi bulunur. Asya ve Avrupa bölgesinde böbrek yetmezliğine neden olan virüs görülür. Amerika’da ise akciğer yetmezliğine neden olan virüse rastlanır. Kemirgenlerin vücut atıkları veya dışkılarının insana teması ve solunması ile bulaşır. Hantavirüs yemek ya da tükürük yoluyla da vücuda alınabilir.

Hanta Virüsü Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Bulaşma yolu ısırma ile pek görülmez ve insandan insana bulaşması söz konusu değildir. Kan yoluyla da geçmesi söz konusu değildir. Herhangi bir kemirgenin varlığının bulunduğu bölgeler, solunumdan temizlenmelidir. Virüs inek, koyun gibi hayvanlardan taşınmaz ama hayvanlar kemirgen ile temas ettiyse dışkısından bulaşır. Hastalık sırasında bazı belirtiler görülebilir. Hiç belirtinin görülmediği durumlarda vardır. Bu belirtilerden bazıları;

Halsizlik ve vücutta kas ağrısı

Ateş

Baş ağrısı ve baş dönmesi

İshal ve kusma

Karında ağrı

İleri aşamada akciğerde ödem

Öksürük

Böbrek yetmezliği

Boğaz ve kulak ağrısı

Bu hastalık sırasında ise damar çeperleri tahribata uğrar. Bu yüzden teşhis sonrası hemen tedaviye başlanması gerekir. Hastalığın belirtileri erken dönem ve geç dönem belirtiler olarak ikiye ayrılır. Erken dönem belirtiler sırt, omuz ve kalça gibi bölgelerde ağrı yaşanır. Aşırı yorgunlukta bu dönemde kendini gösterir. Ayrıca bulantı, baş dönmesi, ishal gibi kişinin günlük aktivitelerini engelleyecek tepkiler ile karşılaşılır.

Geç dönemde ise hasta 5 inci gününden itibaren akciğer ödemi, nefes darlığı gibi belirtiler ile karşılaşılır. Hastalığın tedavisi yapılamazsa yüksek tansiyon ve şok yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Virüsler kimi zaman bulaştıkları canlılarda hiçbir belirti ortaya koymazken, insanlarda ölümcül tablolar yaratabilirler.

Bu virüsü taşıyan kemirgenler ise virüsten etkilenmez ve belirti göstermezler. Taşıyıcı olarak yaklaşık bir yıl boyunca virüsü taşırlar. Virüsün kuluçka dönemi ise 12- 20 gün arasında değişir. Ama kişinin bünyesine bağlı olarak daha erken görülebilir. Evdeki evcil hayvanların virüsü taşıması çok olası değildir. Ama kemirgenlerden onlara bulaşırsa, dışkıları ile insanlara da bulaşması mümkün olabilir.