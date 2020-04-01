Hareketliyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen ilk dördün pek çok konuda daha mücadeleci ve girişken olabileceğimizi anlatıyor. Ailevi konular, güvenlik konuları öne çıkmakta. Oldukça kararlı davranabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde aynı anda birden fazla işle uğraşmak gerekebilir. Günü önceden planlamak iyi olacak. Ani durumlar için de hazırlıklı olalım.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal açıdan hassasiyet yaratan durumlar olabilir. Sezgilerimizden yararlanabiliriz. Öğle saatlerinde ailevi konular, duygusal reaksiyonlar bizi daha çok meşgul edebilir. Hassasiyet içindeyiz. Akşam saatlerinde görüşmeler, konuşmalar daha akıcı olabilir. Daha olumlu düşünmekte fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Çakmaktaşı Önemli değerlendirmeler gerekiyor. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.