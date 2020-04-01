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01.04.2020 - 00:00 |

Hareketliyiz

Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen ilk dördün pek çok konuda daha mücadeleci ve girişken olabileceğimizi anlatıyor.

Hareketliyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen ilk dördün pek çok konuda daha mücadeleci ve girişken olabileceğimizi anlatıyor. Ailevi konular, güvenlik konuları öne çıkmakta. Oldukça kararlı davranabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde aynı anda birden fazla işle uğraşmak gerekebilir. Günü önceden planlamak iyi olacak. Ani durumlar için de hazırlıklı olalım.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal açıdan hassasiyet yaratan durumlar olabilir. Sezgilerimizden yararlanabiliriz. Öğle saatlerinde ailevi konular, duygusal reaksiyonlar bizi daha çok meşgul edebilir. Hassasiyet içindeyiz. Akşam saatlerinde görüşmeler, konuşmalar daha akıcı olabilir. Daha olumlu düşünmekte fayda var.

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Galaktik ton 10/Çakmaktaşı   Önemli değerlendirmeler gerekiyor. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.

 

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Ev hayatınız ile ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ile ilgili beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve şanslı hissedebilirsiniz.  Akşama doğru yapacağınız planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akıcı enerjiler sayesinde tüm gün işlerinizin kolayca ilerleyebilir. Sevdikleriniz için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yaptığınız planlarda erteleme olabilir.Devamını Oku

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Bugün

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Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Akşama doğru gerginlikler artabilir. Baskı altında karar vermeye çalıştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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