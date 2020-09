Harun İsminin Anlamı Nedir? Harun Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Harun ismi ülkemizde çok popüler olan isimler arasında yer almaktadır. Kelimenin kökeni İbraniceden gelmektedir.



Harun Ne Demek?



Harun parlayan anlamına gelir. Hz. Musa peygamberin kendi gibi peygamber olan küçük kardeşinin adı Hz. Harun'dur.



Harun ismindeki kişiler para kazanma konusunda çok başarılı kimselerdir. Fakat kazandıkları parayı çok rahat bir şekilde savurabilirler. Oldukça yaratıcıdırlar. Bunun yanında üretkenliği de severler. Çoğu zaman yapacakları işlerde içgüdüleri ile hislerine kulak verirler. Bir işi tek başına yapmayı severler. Çok belli etmeseler de kuşkucu tarafları bulunur. Eğer kuşkularına yenilirlerse hayatlarında bazı sorunlar yaşanabilir.



Harun ismindeki kişiler liderlik vasfı göstermektedirler. Doğuştan lider oldukları söylenebilir. Kendilerine özgü düşünceleri vardır. Düşüncelerinde çok özgünlerdir. Kararlarını başka insanların etkilemesine asla izin vermezler. Kendi kararlarını kendileri verirler. Başkalarının ne düşündüğü pek umurlarında olmaz. Sorumluluk almayı severler. Cesaretli insanlardır. Ancak cesaretlerine güvenerek acele karar vermemeleri oldukça önemlidir.



Yaşadıkları yoğun duyguları etraflarındaki insanlar ile de paylaşırlar. Olayları oldukça derin bir şekilde enine boyuna düşünmektedirler. Yaptıkları işlerde iş ahlakları çok yüksektir. Enerjileri her zaman üst seviyededir. İş ve özel hayatlarında denge kurmakta bazen zorlanabilirler.



Fiziki olarak ve düşünce olarak olayların her zaman odak noktasında olmak hoşlarına gider. Olaylara değişik pencerelerden bakabilirler. Azimli insanlardır. Bu sebeple de yaptıkları işlerde her zaman başarıya ulaşırlar. Okumak ve yazmak onlar için bir tutkudur.



Harun İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Harun ismi Kur'an'da geçen bir isimdir. Fakat anlamına bakıldığı zaman çocuklara konulmasında hiç bir sakınca bulunmamaktadır.