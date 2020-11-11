Hassasiyetler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün karar vermek ya da harekete geçmek konusunda kendimizi zorda hissedebiliriz. Düşüncelerimizde net olsak bile, ilk adımı atmak gerginlik yaratabilir. Başkalarının etkisi altında kalabiliriz. Ay saat 13:58’den 19:09’a kadar Başak’ta boşlukta kalacak. Bu saatlerde sorumluluklar ve beklemeler içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerine kadar belirsizlikler, çift durumlar söz konusu. Akşam saatlerinde ise karşılıklı konuların önem kazandığını görebiliriz. Bu saatlerde sohbetler, görüşmeler ve sosyal konular daha olumlu şekilde gündeme geliyor. Hayatın olumlu yönlerine bakmak ve bir arada olmak için güzel fırsatlar yakalayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Rüzgar Değişikliklere odaklanmak gerek Bugün Rüzgar günündeyiz. Değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız. Genel olarak korkularımızdan çok şey öğrenebiliriz.