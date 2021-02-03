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03.02.2021 - 16:14 |

Havale Geçirmek Nedir? Havale Geçirmenin Belirtileri Nelerdir, Havale Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Havale geçirmek nedir? Havale geçirmenin belirtileri nelerdir, havale geçirdiği nasıl anlaşılır? Havale geçirdikten sonra kişide ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir? Havale geçirirken ne gibi detayları dikkate almak gerekir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Havale Geçirmek Nedir? Havale Geçirmenin Belirtileri Nelerdir, Havale Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?
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Ateş, vücudun bir enfeksiyona verdiği normal tepkidir. Ancak bazı özel durumlar bir doktora danışmaya yol açmalıdır.

Havale Geçirmek Nedir?

Yetişkinlerde ateş, vücut ısısının 38 °C'nin üzerinde artmasıdır ve sıklıkla buna neden olan hastalığın belirtileri eşlik eder. Bir enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için vücudun normal bir tepkisidir.

 Ateş çoğunlukla vücudun kendisini viral, bakteriyel veya paraziter bir enfeksiyona karşı savunduğunu gösteren sinyaldir. Pek çok yaygın bulaşıcı hastalıkta (nazofarenjit, bronşit, bademcik iltihabı, akut otitis vb.) sık görülür ve hatta ilk nedendir. Orada çok faydalıdır çünkü vücudun viral enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur.

Pek çok insan ateş terimini, genellikle çok sıcak, çok soğuk veya terliyken hafifçe kullanır, ancak genellikle sıcaklıklarını ölçmemişlerdir. 37 °C'ye eşit bir sıcaklık olmasına rağmen normal kabul edilir, vücut ısısı gün boyunca değişir. Sıcaklık sabahın erken saatlerinde en düşük ve öğleden sonra en yüksek olup, bazen 37.7 °C'ye ulaşabilir.

Havale Geçirmenin Belirtileri Nelerdir?

Nöbet bozuklukları, beynin elektriksel aktivitesindeki periyodik anormallikler sırasında ortaya çıkar ve beyin fonksiyonlarının değişen derecelerde geçici olarak bozulmasına neden olur. Çoğu insan, nöbetin başlamasından hemen önce alışılmadık hislere sahiptir.

Bazı nöbetler kontrol edilemeyen titremelere ve bilinç kaybına neden olur, ancak çoğu zaman insanlar hareket etmeyi bırakmaz veya ne olup bittiğinin artık farkında olmaz. Doktorlar semptomlara dayanarak tanı koyarlar, ancak nedeni belirlemek için genellikle beyin görüntüleme, kan testleri ve bir elektroensefalogram (beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmek için) gerekir.

Diğer olası semptomlar arasında vücudun belirli bir bölümünde uyuşma veya karıncalanma, kısa tepkisizlik dönemleri, bilinç kaybı ve kafa karışıklığı yer alır. İnsanlar bayılırsa kusabilir. İnsanlar kaslarının, mesanelerinin veya bağırsaklarının kontrolünü kaybedebilirler. Bazı insanlar dillerini ısırır.

Havale Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Bir havale, bir ya da daha fazla kas (kas spazmları) ani, istemsiz kasılması. Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Genellikle nörolojik kökenli nöbetler, bilinç kaybının eşlik ettiği beyin ağrısını yansıtır. Bunu bir tetanoz saldırısı (veya spazmofili) ile karıştırmamaya dikkat edin.

Tipik olarak, havale nöbeti sırasında, çocuk soluklaşır, sertleşir, gözleri geriye döner, ardından dört uzvunu ve yüzü etkileyebilecek veya daha lokalize olabilen kas seğirmeleri gösterir. Bu titreme birkaç saniye ila birkaç dakika sürer, çoğu zaman beş dakikadan azdır.

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