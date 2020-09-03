Havin İsminin Anlamı Nedir? Havin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Havin ismi Kürtçe kökenlidir. Bu sebeple Türkçeye Kürtçeden geçmiştir.



Havin Ne Demek?



Havin ismi kız çocukları için anne ve babaları tarafından beğenilir. Kız çocuklarına konulan Havin adının pek çok anlamı vardır. Havin Kürtçede yaz mevsimi anlamına gelir. Yaz geceleri için de kullanılır.



Havin kelimesi tez canlı anlamına gelir. Enerjik ve delidolu kimseler için kullanılır. Havin ismi aynı zamanda inatçı demektir. Enerjisi bitmeyen, geç yorulan, hiperaktif kişilere Havin dendiği için, Havin denildiğinde insanların aklına eğlenceli insanlar gelir.



Havin, dini bütün anlamına da sahiptir. Dinini güzel yaşayan kimseler için bir sıfat olarak kullanılır. Misafirperver anlamına gelen Havin, isim sahipleri tarafından çok beğenilir. Havin ismi enerjik ve alımlı genç kadınları anımsatır.



Havin'in pek çok anlamı bulunur. Havin aynı zamanda inatçı anlamına gelir. Kendi istedikleri olsun diye direten, başkalarının düşüncelerini dinlemeden hareket eden kimseler için kullanılır. Başına buyruk kimseler için Havin adı verilir.



Türkiye'de Havin ismine sahip 18210 kişi vardır. Bu kişiler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde bulunur.



Havin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Havin isminin Kur'an'da geçip geçmediği çok merak edilen bir konudur. Anne ve babalar için koyacakları ismin Kur'an'da geçiyor olması önemli bir durumdur.



Havin ismi Kur'an'da geçmemektedir. İslam'a göre çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde Havin adı bulunmaz. Güzel anlama sahip olduğu ve çok kullanılan isimler arasında yer almadığı için çocuklarına farklı isim düşünen ebeveynler Havin ismini seçebilir. Havin ismini çocuklara koymanın dini bir yükümlülüğü yoktur.