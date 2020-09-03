Havva İsminin Anlamı Nedir? Havva Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Havva ismi Arapça kökenlidir. Bu sebeple Türkçeye Arapçadan geçmiştir.



Havva Ne Demek?



Günümüzde yaygın olarak kullanılan Havva ismi, anne ve babalar tarafından kız çocukları için çok beğenilen bir isimdir. Havva kelimesinin pek çok güzel anlamı mevcuttur.



Havva, sözlükte esmer kadınları anlatmak için kullanılan bir isim olarak geçer. Dini inanışlara göre dünya üzerinde var olan ilk kadın için Havva ismi kullanılır. Pek çok dini kitapta Havva, yaratılan ilk kadın demektir.



Havva kelimesi, insan soyunun devamını sağlayan kadın için kullanılan bir isimdir. İhanet eden ve hain kimseler için de Havva ismi kullanılır. Havva, ilk yaratılan insan olan Adem'in eşidir. Bahsedilen Havva, Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır.



Havva ismi Türkiye'de en çok İstanbul ilinde, en az Tunceli ilinde bulunur. Arapça kökenli olduğu için Arabistan'da da Havva ismine sahip olan kişiler vardır.



Havva İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne ve babalar için çocuklarına koyacakları ismin anlamı çok önemlidir. İsmin anlamı beğenildiği zaman Kur'an'da geçip geçmediği merak edilir. İslam inancına göre çocuklara kötü anlam taşıyan isimler konulmaz. Bu sebeple ebeveynler Kur'an'da geçen güzel isimleri çocuklarına koymak isterler.

Havva ismi Kur'an'da geçmektedir. Yaratılan ilk kadın olarak kullanılan Havva ismi, Nisa suresinde 107. ayette bulunur. Havva kelimesi aynı anlamda Hac suresinde 38. ayette geçmektedir.



Taşıdığı anlam ve önem sayesinde kız çocukları için Havva ismi uygun görülebilir. İslam'ın çocuklara koyulmasını uygun görmediği isimler listesinde Havva adı yer almaz. Bu sebeple Havva ismini koymak isteyen anne ve babaların dini yükümlülüğü olmaz.