Haydar İsminin Anlamı Nedir? Haydar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ülkemizde Haydar ismini kullanan yaklaşık 40 bin kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin 20 bine yakını başkent Ankara ve İstanbul'da yaşıyor. Bunun dışında Azerbaycan başta olmak üzere birçok bağımsız Türk ülkesinde de Haydar ismi kullanılıyor. İsmin ''Ali Haydar'' şeklinde kullanımı da yaygındır.



Haydar Ne Demek?



1- Haydar İsminin Sözlük Anlamı:



Haydar isminin sözlük anlamı: Aslan.



2- Haydar İsminin Diğer Anlamları:



Haydar kelimesi sadece isim değil sıfat ve unvan olarak da sıklıkla kullanılmıştır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda farklı anlamlarda kullanılır.



1.A. Cesur, hiçbir şeyden korkmayan, yiğit kimse. (erkek)



1.B. İffetli, ahlakı kimse. (kadın)



1.C. Mardin Artuk'lu ilçesine bağlı yerleşim yerlerinden birinin adı.



Bunun dışında belli başlı bölgelerde Haydar isminin farklı anlamlarına rastlamak mümkündür. Bazı köy ve kasabalarda koyunların boynuna takılan çan ve çıngıraklara Haydar denir. Bazı bölgelerde ise meltem rüzgarının eş anlamlısı olarak Haydar kelimesi kullanılır.



3- Haydar Kelimesinin Özellikleri:



Dilimize Arapçadan giren Haydar, ''Hay'' ve ''Dar'' olmak üzere iki heceden oluşur. Sözcük, ''hayder'' kelimesinden türetilmiştir. Hayder ise ''çok çabuk iş yapan, atılgan, dayanıklı, aslan gibi olan'' anlamına gelir. 4 Halifeden biri olan Hz. Ali, savaşlarda büyük bir cesaret örneği gösterdiği için kendisine Haydar lakabı verilmiştir. Bazı İslam kaynaklarında isim ''Haydar-ı Kerrâr'' olarak geçer. Haydar-ı Kerrâr, yılmadan, dönüp dönüp saldıran aslan demektir.



Haydar İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Arapça kökenli bir sözcük olan ''Haydar'', Kuran'ı Kerimin hiçbir ayetinde geçmemektedir. Çocuklara Haydar isminin verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı için dinen caizdir.