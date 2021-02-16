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16.02.2021 - 15:22 |

Hayvanlardan Korkmak Normal Mi? Zoofobi, Hayvan Korkusu, Hayvan Fobisi Nedir?

Bazı insanlar, hayvanlara karşı büyük korku duyar. Bu korku kedi, köpek ve böcek gibi farklı hayvanlara karşı hissedilen bir korkudur. Hayvan fobisinin pek çok nedeni olabileceği gibi bu duyguyu aşmak da mümkündür. Her hayvan korkusu, zoofobi değildir. Örneği yılan ve akrep gibi hayvanlardan korkmak normaldir. Hayvan korkusu nedir? Hayvanlardan korkma normal midir? İşte, tüm detaylar.

Hayvanlardan Korkmak Normal Mi? Zoofobi, Hayvan Korkusu, Hayvan Fobisi Nedir?
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Zoofobi yaşayan kişiler, hayvan cinsi fark etmeksizin her türlü hayvandan korkar. Fobi, bir türlü kaygı bozukluğudur. Hayvanlara karşı hissedilen korkuya ise, zoofobi ismi verilir. Bu kişiler kendileri için tehlikeli gördükleri durum ve olaylardan kaçarlar. 

Zoofobi, Hayvan Korkusu, Hayvan Fobisi Nedir?

Zoofobi, hayvanlara karşı duyulan korkunun tıp dilindeki adıdır. Genellikle küçük yaşlarda başlayan bu rahatsızlık, her kesimden insanda ve her yaşta görülebilir. Zoofobisi olan kişiler çeşitli hayvan türlerine karşı korku hissederler.

Genellikle çocuk döneminde ortaya çıkan bu hastalık, kişiye hayat boyu sıkıntı ve zorluk yaşatır. Bazı durumlarda tedavi edilemeyecek sorunlar ortaya çıkabilir. Hayvan fobisi, hayat boyu hastayı takip eder ve bunun aşılması için psikolog yardımı almak gerekebilir. Bu hastalığa sahip olan kişiler hayvan cinsi fark etmeksizin tüm hayvanlardan korkabilir. 

Zoofobi Bulunan Kişilerin Verdiği Tepkiler Nelerdir?

Zoofobinizin olup olmadığını hayvanlarla karşı karşıya kaldığınız zaman rahatlıkla anlayabilirsiniz. Aşağıdaki tepkileri veriyorsanız zoofobiniz var demektir;

Kalp atışlarında hızlanma

Panik hali

Korku

Baş dönmesi

Terleme

Ağlama

Kaçma

Öfke oluşması

Zoofobi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Zoofobi, önemli bir sorundur ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hayvan severler, bu korkuyu anlayamaz ve genellikle de önemsemezler. Aynı zamanda sevimli dostları için zoofobisi olan kişilere "bir şey yapmaz." ve "dost canlısıdır" gibi sözler ile telkinde bulunurlar. Bu telkinler, zoofobi yaşayan kişileri rahatlatmaktan çok gerecektir.

Korkunun aşılabilmesi için korkunun üzerine gidilmesi gerekir. Kişiye korkulan hayvanlara karşı sabır aşılamak gerekir. Hastalar için uygulanacak en doğru tedavi yöntemi, davranış terapisidir. Davranış terapisi, çok etkili bir yöntemdir. Zoofobisi olan kişilerin yavru hayvanlarla temas etmesini sağlayabilirsiniz. Ona hayvan belgeselleri izlettirerek korkularının yersiz olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Kademeli duyarsızlaştırma yöntemi kullanılarak da hastalar tedavi edilebilir. Bu yöntem ile hastayı, korktuğu canlı ile ekrandan yakınlaştırılıp izlemesi sağlanır. Uygulamalar, kontrollü bir alanda yapıldığı zaman hasta, hayvanlara karşı duyduğu aşırı kaygı ile daha kolay baş etme imkanı yakalar. 

Zoofobi Neden Olur?

Zoofobi, pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilen her tür hayvana karşı duyulabilen bir kaygı ve korku halidir. Bazen hastalar çok türden hayvan için korku yaşasa da bazen de tek tür için korku hissedebilir. Toplumda zoofobi, genellikle köpekler, kediler ve böceklerden kaynaklı oluşuyor.

Korkuların temelinde çocukluk tramvaları da yer alıyor olabilir. Bazen de beynin işlevini tam olarak yerine getirememesinden ötürü ortaya çıkan bozukluklar, zoofobiye neden olur. Bu nedenle hastaların zoofobi için psikolojik destek alarak korkularının kaynağının tespit edilmesi gerekir.

Ülkeler arasında korkulan hayvanlarda kültürler farkı da önemli bir yere sahiptir. Bu hastalığa sahip olan kişiler kedi ve köpek beslenen evlere misafirliğe gidemezler ve televizyonda genellikle korkulan hayvanı da izleyemezler. Korkular, hayatı olumsuz etkiler.

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