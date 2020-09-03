Hazar İsminin Anlamı Nedir? Hazar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hazar ismi Türkiye'de yaygın kullanılan isimlerden biri değildir. Türkiye İsimler Listesinde 1405. sırada yer alır. Ülkemizde ismi Hazar olanların sayısı 5632'dir. Bu kişilerin 1000'e yakını İstanbul'da yaşıyor. Son beş yılda ''Doğukan Hazar'' ismini kullananların sayısında artış yaşanmıştır.



Hazar Ne Demek?



Hazar kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Huzur kelimesi ile aynı kökten (hdr) türetilmiştir. Bir yeri mesken tutmuş, yurt edinmiş halkları tanımak için kullanılan Hazar sözcüğü, göçebe kelimesinin zıt anlamlısıdır.



İsmin diğer anlamları şu şekilde sıralanabilir.



1- Barış, sulh, huzur.



Not: Hazari kelimesi ise barışla ilgili olan, huzurlu anlamlarına gelir. Hazari, Osmanlı Döneminde İstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük şehirlerde ikamet eden kişiler için kullanılmıştır. Osmanlıca yazılışı, Hazarî şeklinde olan kelime ''şehirli, medeni, uygar, kentli'' anlamına gelmektedir.



2- Bir ülke ya da toplumdaki barış ve güven ortamı.



Not: Arap kültüründe ''seferde ve hazarda'' tabiri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tabirde Hazar ismi ''evde - memlekette olma, güvende olma'' anlamına gelir.



3- Ayrılık, firak.



Hazar kelimesi şiirlerde ayrılık ve özlem anlamlarında kullanılır.



4- Hazar Kağanlığı



Bir Türk Devleti olan Hazar Kağanlığı 651 yılında kuruldu. Hazar Denizi adını 11. yüzyıla kadar hüküm sürmüş olan Hazar Kağanlığından almıştır.



Hazar İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Çocuklarına orijinal ve farklı bir isim koymak isteyen anne - babalar bu isimlerin Kuran-ı Kerim'de geçip geçmediklerini merak ediyorlar. Yapılan incelemelerin sonunda Hazar isminin Kuran'da geçmediği görülmüştür. İsmin erkek ve kız çocuklarına verilmesi, dinen caizdir.