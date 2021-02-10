Hcl Nedir, Ne İşe Yarar? Hcl Nerelerde Kullanılır?

Özellikle tuvalet ve banyoların temizliklerinde kullanılan hidroklorik asidin halk dilindeki adı tuz ruhudur. Oldukça ağır bir kokuya sahip olan bu madde, farklı kimyasal maddelerle birlikte kullanıldığı zaman zehirleyici bir etkiye sahip olabilmektedir. Cilt ile doğrudan teması deride hasarlara sebep olabilmektedir.

HCL Nedir, Ne İşe Yarar?

Hidrojen (H) ve Klor (Cl) elementlerinin kimyasal reaksiyonu sonucunda meydana gelen kuvvetli bir asittir. Ev temizliklerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu sebeple piyasada tuz ruhu adı ile satılmaktadır. Kuvvetli yapısından dolayı zehirleyici bir etkiye sahip olan bu asit, çoğunlukla yanlış kullanımı sebebi ile kişilerde soluma yolu ile ciddi zararlara sebep olmaktadır.

HCl, herhangi bir kimyasal ile beraber kullanılmamalıdır. Soluma yolu ile zarar verebildiği gibi, cilt ile temaslarında oldukça zarar verici olabilmektedir. Bu nedenle hidroklorik asidin kullanımı sırasında mutlaka güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. Görme organı için de oldukça zararlı olduğundan dolayı mutlaka koruma önlemleri alınmalıdır.

HCl Nerelerde Kullanılır?

Hidroklorik asidin ev ortamında tuvalet ve banyoların temizliği için yaygın bir kullanım alanı vardır. Fayansların parlatılmasında oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra, PVC, demir - çelik, organik madde üretimleri, reçine rejenerasyonu, ilaç, boya, kağıt, tekstil, metal klorürü üretimi, gıda sektörü içerisinde katkı maddesi üretimi, inorganik madde üretimleri, pH kontrolünün sağlanması, iyon alışverişinin yenilenmesi, dericilik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Kayaların içerisine hidroklorik asit enjekte edilerek petrol araştırmaları da yapılmaktadır.