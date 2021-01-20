Hedeflerinizi yarıda bırakmamak için atmanız gereken 6 adım

1.Hedefleriniz gerçekçi ve ulaşılabilir olsun

Hedeflerinizi size ve sizin yaşam tarzınıza göre oluşturmalısınız. Örneğin yeni yıl kararlarınızın birinde sağlıklı yaşam, düzenli beslenme veya spor yapmak varsa bu hedefleri size uygun şekilde planlamanızda fayda var. Mesela hayatınızda çok fazla spora vakit ayıramadığınız için bu sene sporu hayatınıza katmak istiyorsanız planlamanız "Her gün spor yapılacak" şeklinde değil de ‘Haftada 3 gün spor yapılacak’ şeklinde olmalı. Olmalı ki o günü kaçırsanız bile devam edebilesiniz. Aksi takdirde motivasyonunuz düşer, yarıda bırakır, pes eder ve hedefinizi gerçekleştirememiş olursunuz. Sonuç olarak size uygun, gerçekçi ve ulaşabilir bir hedef belirlemeniz, devam ettirebilmeniz açısından büyük önem taşıyor.



2.Küçük adımlarla başlayın

Hedeflerinize küçük adımlarla başlayın ve onları geliştirin. Her gün bir şeyler yapma alışkanlığı oluşturmak istiyorsanız, kolay ve bitirebileceğiniz nitelikte bir hedef belirleyip sonrasında zor işlere doğru ilerlemeniz sürdürülebilirlik kazandıracaktır. Böylelikle küçük adımlar attıkça yapabileceğinizi görecek, hedefinize ulaşacak ve yarıda bırakmayacaksınız.



3.Aynı anda çok fazla şey denemeyin

Bazen birçok şeyi aynı süreç içerisinde yapmak isteyebiliriz. Yeni yılın gelmesiyle birlikte yıl içerisinde oldukça fazla vaktimiz olduğu halde planlarımızı yayarak gerçekleştirmek yerine ocak ayının hayatımızdaki her şeyi düzeltmeye başlamanın zamanı olduğunu düşünür ve tüm hedeflerimizi ona göre planlarız. Burada hedeflerinizin sayısı da oldukça önemli. Kendiniz veya çevreniz için bu yıl 4 veya 5'ten fazla hedef belirlediyseniz, azaltmanızı öneririm. Çünkü hedeflerinize ulaşmanın yolu, uzun vadeli alışkanlıklar oluşturmakla ilgilidir. Aynı anda çok fazla yeni alışkanlık kazanmaya çalışmak oldukça zorlayıcı olacak ve devam ettirmeniz güçleşecektir.

4.Hedefinizi mutlaka yazın ve ayrıntıları düşünüp planlayın

Hedeflerinizi mutlaka yazın ve onları detaylandırın. Eğer nerede, hangi aşamada ve nasıl hayatınıza geçirmeniz gerektiğini bilmiyorsanız hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebilir veya uygulayabilirsiniz ki… Düşüncelerinizi somut bir şekilde yazıya dökmek gerekir. Bu hem hangi aşamada olduğunuzu hatırlatacak hem de o gün içerisinde ne kadar ilerleme kaydettiğinize dair size fikir verecektir.



5.Planlamanızı oluştururken esnek olun

Planlama oluştururken sadece günlük yapmanız gereken işleri yazın, saat başı ne yapmanız gerektiğini değil. Böylelikle olumsuz herhangi bir durumla karşılaştığınızda veya gün içerisinde farklı bir durum geliştiğinde, planınıza saat olarak uyum göstermeniz zorlaşacaktır. Bu durum bir aksama yaratacağı için de yapmanız gerekenlere yetişmeniz güçleşecek ve yarıda bırakıp devam etmemenize sebep olacaktır.



6.Sizi hedefinize bağlayacak gerçek bir neden bulun

Bu seneki hedefleriniz arasında, yapmanız gerektiğini düşündükleriniz mi yoksa her zaman hayalini kurduğunuz şeyler mi yer alıyor? Bunu düşünmek, hayatınızı hangi amaç doğrultusunda yaşamak istediğinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Sizi motive eden şeyin ne olduğunu hatırlamanız oldukça önemlidir. Eğer nedeniniz yeterince güçlü değil ise her vazgeçmek istediğinizde kendinize neden başladığınızı hatırlatmanız gerekecektir ve bu noktada başlangıç nedeninizin güçlü olması gerekir ki yeniden başlayabilesiniz.