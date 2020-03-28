Hematokrit Nedir? Hematokrit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hematokrit testi, alyuvarların hacmen oranının belirlenmesi adına yapılan bir kan testidir. Genel olarak hemoglobin testiyle beraber yapılan hematokrit testiyle hücrelere oksijen taşıyan bu mühim hücrelerin yoğunluğuna bakılır. Hematokritin normal değeri, cinsiyete ve yaşa bağlı olarak farklılaşırken kimi nedenlerden ötürü düşük ya da yüksek çıkabilmektedir.



Hematokrit Nedir?



Hematokrit, alyuvar hücrelerinin oluşturduğu hacmin toplam kan hacmine oranı şeklinde tanımlanabilir. Serum ve biçimli elemanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Hematokrit; kanın biçimli elemanlarının, kanın serum miktarına oranı şeklinde açıklanabilir. Kanın oksijen taşıma durumunu ölçmek adına hematokrit ile beraber hemoglobin testi de istenmektedir. Bilhassa bebeklerde, bakım evlerinde yaşayan yaşlı kişilerde, hamile ve regl olan kadınlarda hematokrit ve hemoglobin değeri kontrol edilmelidir. Bu testlerin en mühim yanı aneminin tespit edilmesini sağlamaktır.



Hematokrit Kaç Olmalı?



Hematokrit kan tahlili ile tespit edilen değerler, cinsiyete ve yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanı sıra bu değerlerin okunduğu makinelere göre farklılık gösterebilir. Bu değerlerin bilgi vermek amacında olduğu unutulmamalıdır. Bu değerlerin uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Hematokritin normal değerleri aşağıdaki gibidir;



Yeni doğan bebeklerde yüzde 55 ile yüzde 68,

1 haftalık bebeklerde yüzde 47 ile yüzde 65,

1 aylık bebeklerde yüzde 37 ile yüzde 49,

3 aylık bebeklerde yüzde 30 ile yüzde 36,

1 yaşındaki bebeklerde yüzde 29 ile yüzde 41,

10 yaşındaki çocuklarda yüzde 36 ile yüzde 40,

Yetişkin erkeklerde yüzde 42 ile yüzde 54,

Yetişkin kadınlarda yüzde 38 ile yüzde 46,

Hamilelerde en düşük yüzde 30- 34 ve en yüksek yüzde 46 şeklindedir.



Hematokrit Düşüklüğü Nedenleri



Hematokrit düşüklüğü nedenleri arasında cerrahi ya da travma sebebiyle iç ya da dış kanamalar yer almaktadır. Bununla beraber B12 vitamini, demir eksikliği ve gıda yetersizlikleri de bulunmaktadır. Uzun süreli ve aşırı alkol tüketmek böbrek yetmezliği ilaçları almak hematokrit düşüklüğü nedenleri arasında yer aldığı söylenebilir.



Hematokrit Yüksekliği Nedenleri

Sigara içmek, kalp rahatsızlıkları, aşırı miktarda kırmızı kan hücreleri üretimi, vücudun su kaybetmesi gibi nedenler, hematokrit yüksekliği nedenleri arasında bulunan durumlardır.