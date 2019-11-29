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29.11.2019 - 15:22 |

Hematoloji nedir, neye bakar? Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakıyor?

İç hastalıklar branşının dahilinde olan hematoloji hastanelerin birçok bölümünde bulunur. Pek çok insan tarafından merak edilen "Hematoloji nedir, neye bakar? Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakar?" sorularının yanıtını sizler için derledik.

Hematoloji nedir, neye bakar? Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Dahiliye bölümünde bulunan hematoloji, kan hastalıklarını yakından inceleyen bilim dallarından biridir. Özellikle anemi, lenfoma ve lösemi gibi birçok hastalıkla yakından ilgilenir. Peki, Hematoloji nedir, neye bakar? Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji nedir, neye bakar?

Anemi; halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı vb. problemler yaşıyorsanız hematoloji bölümüne görünmeniz de fayda var. Hematoloji bölümün daha bilinmeyen birçok hastalıkla yakından ilgileniyor. Peki, hematoloji ne demek? Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji ne demek?

Hematoloji, kan bilimi demektir. Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isimdir. Kanı, kan hücreleri ve kan sıvısı olarak başlıca iki gruba ayırabiliriz. Kan sıvısında gıda maddeleri, protein su, madensel tuzlar ve bağışıklık elemanları bulunur. Kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar), ve trombositlerdir (kan pulcukları).

Eritrositlerin görevi, yapısında bulundurduğu, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ile dokular arasında oksijen ve karbondioksit gibi gazların taşınmasını sağlamaktır.

Lökositler, mikroskop altında incelendikleri zaman farklı görüntüler gösteren bir grup hücredir. Vücuda giren, aralarında mikrop ve virüs gibi hastalık etkenlerinin de bulunduğu yabancı cisimlere karşı mücadelede her biri ayrı görevler üstlenirler.

Trombositlerin görevi, kanamaya karşı vücudu korumaktır. Trombositler normal koşullarda kan sıvısı içinde birbirinden ayrı yüzerlerken, kanama halinde bu bölgede birbirlerine yapışarak ve bünyelerine, kanın sıvı kısmında bulunan fibrin gibi, pıhtılaşmada görevli diğer elemanları da alarak pıhtı oluşumunu sağlar. 

Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır. Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır. Hematoloji Uzmanı ismi verilen hematolog hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için araştırdık. 

Hematolog nedir?

Kan hastalıkları ve kemik iliğinden kaynaklanan kanserleri inceleyen ve tedavisiyle uğraşan uzmana hematolog denir. 

Hematoloji bölümü doktoru (hematolog) hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji, İç Hastalıkları (Dahiliye) braşında kan hastalıkları ile uğraşan bölümdür. Kemik iliği, dalak gibi kan yapıcı organlar ve lenf bezlerinde kaynaklanan hastalıklara bakar. Bu bölümde hastalıkların tespiti için hastalara kan tahlili yapılır. Ancak gerekli durumlarda kemik iliği incelemesi de yapılabilir. Peki, hematoloji hangi hastalıklara bakar? 

Hematoloji hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji, hücre tiplerine ve gruplarına göre üç ana alana bölünür:

Eritrositler (Alyuvarlar)

-Anemiler
-Hemoglobinopatiler
-Kan bankası

Lökositler (Akyuvarlar)

-Lösemiler
-Nötropeniler
-Miyeloproliferatif hastalıklar
-Miyelodisplastik sendrom
-Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar
-Multipl miyelom

Trombositler ve koagülasyon (pıhtılaşma)

-Kanama ve koagülasyon bozuklukları
-Yinelenen tromboz
-Trombositopeni ve trombositoz

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