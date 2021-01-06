Hemoroid Belirtileri Nelerdir? Hemoroid (Basur) Nasıl Geçer, Tedavi Yöntemleri

Hemoroid oldukça ağrılı ve belirtileri hemen gösteren bir hastalıktır. Hemoroid belirtileri görülmeye başlandığı takdirde doktora başvurmakta fayda var.



Hemoroid (Basur) Belirtileri Nelerdir?



Basur hastalığının kendi içinde derecelendirmesi vardır. Her derecenin kendine göre belirtisi vardır ve farklılık göstermektedir. Bu belirtiler ise şöyledir;



1- 1. derece basurda en önemli şikayet kanama olmasıdır. Basurlar teşhis için gerçekleştirilen rektoskopi sırasında belirlenir.

2- 2. derece basurlarda kanamanın yanı sıra kaşıntı şikayeti mevcuttur. Bunlar anal muayene esnasında ve ıkınma esnasında belirlenir.

3- 3. derece basurlarda ise kanama ve kaşıntının yanı sıra makatta akıntı veya ıslaklık hissi şikayeti mevcuttur. Anal muayene esnasında makatın dışına çıkmış basur pakeleri ile belirlenir. Bunlar muayene sırasında içeriye gönderilebilir.

4- 4. derece basurlarda ise akıntı, kanama ve kaşıntının yanı sıra ağrı şikayeti mevcuttur. Bu derecede muayene ile içeri gönderilemeyen şişlikler görülür.



Hemoroid (Basur) Nasıl Geçer?



Basurun geçmesi için kişinin yapması gerekenleri harfiyen uygulaması gerekir. Hastalığın erken aşamasında bol sıvı tüketmelidir. Zeytinyağlı ve lifli yemeklerle beslenmek gerekir. Basura ağrı kesici, fitil ve kremler etkili olabilir. Ayrıca halk arasında oturma banyosu olarak bilinen sıcak suyla yapılan banyo da basuru geçirir.



Hemoroid (Basur) Tedavi Yöntemleri



Basur hastalığında ortaya çıkan belirtilerin pek çoğu kendiliğinden geçmektedir. Belirtileri yaşamaya başladığınız anda mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Doktor size en uygun tedaviyi seçecektir. Tedavi için doktorunuz sizden yaşam şeklinizi, beslenmenizi değiştirmenizi isteyebilir. Buda basur tedavi aşamalarından biridir. Bu değişimleri yapmazsanız eğer basur şikayetleriniz tekrar ortaya çıkar. Çünkü basur kendini yenileye bir hastalıktır.



Çeşitli bitkisel kremler ve pomatlar, doktor tarafından kontrol edildikten sonra hemoroit tedavisinde kullanılabilir. Eğer varsa altta yatan kabızlık ya da ishal gibi sorunlar giderilerek barsak sistemi düzenlenmesi sağlanır. İleri basur rahatsızlıklarında ise cerrahi operasyonlar ya da lazer operasyonu tedavi etmek için kullanılır.



Hemoroid (Basur) Cerrahi Tedavi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?



Basur tedavi yöntemlerinden biri olan ameliyatlardan sonra dikkat edilmesi gerekenler vardır. Basur cerrahi müdahale sonrasında bir miktar ağrı ve kanama görülmesi doğaldır. Bu ameliyatın iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Ancak basur kendini yenileyen bir hastalık olduğu için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;



1- Kabızlığa karşı kendinizi korumak,

2- Aşırı kilo alımına karşı tedbir alıp fazla kiloları vermek,

3- Ağır kaldırmamak,

4- Ikınır ve oturur pozisyonda bulunmamak,

5- Günde en az 2 litre su içmek basur ameliyatı sonrası dikkat edilmelidir.



Hemoroid (Basur) Nasıl Önlenir?



Basuru önlemek için öncelikle sindirim sisteminize iyi bakmanız gerekir. Bunun için sebze, meyve, kepekli tahıl, kuruyemiş, nohut, fasulye yemek faydalıdır. Bol su içmeyi ihmal etmemek önemlidir. Basur rahatsızlığı olan kişiler genellikle az su içen kişilerdir. Su içmek kabızlığı önler ve bağırsakları hareketlendirir. Her gün düzenli olarak yürümek veya spor yapmak basur riskini azaltmaya yardımcı olur.



Basur rahatsızlığından korunmanın bir diğer yolu ise tuvalet ihtiyacınızı anında gidermeniz gerekir. Beklemek sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Aynı zamanda tuvalette uzun süre oturur pozisyonda durmak basur riskini arttırmaktadır. Basur olmamak için bu hareketi kısa tutmak oldukça önemlidir.