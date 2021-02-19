Heparin Nedir, Neden Kullanılır? Heparin Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Heparin, vücutta antitrombin üzerine etki edecek bir moleküldür. Antitrombin, kandaki pıhtılaşmayı düzenleyen bir proteindir, bir tür doğal antikoagülandır.

Heparin Nedir?

Heparin antitrombine bağlandığında, inhibe edici gücünü on kat artıracak ve pıhtı oluşumunu durduracaktır. İki heparin ailesi, LMWH ve UFH, genellikle aynı şekilde hareket edecektir. Bununla birlikte, özel formu sayesinde, DMAH daha etkilidir ve FNH'den daha az yan etkiye sahiptir, bu yüzden daha sık kullanılmaktadır. Heparinin dezavantajı, yalnızca enjekte edilebilir uygulama şeklidir

Heparin, antikoagülanlar adı verilen ilaç grubuna dahildir. Antikoagülanlar kanın pıhtılaşma sürecini yavaşlatır ve bu eylem, kan damarlarında tehlikeli pıhtıların oluşmasını engeller.

Heparin Neden Kullanılır?

Heparin, bacaktaki kan damarlarındaki pıhtıların neden olduğu derin ven trombozu veya DVP adı verilen bir durumu önlemek için kullanılır. Bu kan pıhtıları bazen kan damarlarını tıkadıkları akciğerlere göç edebilir. Bu tıkanma, pulmoner emboli adı verilen ciddi bir rahatsızlığa neden olur.

Heparin ayrıca diyaliz sırasında, IV hatlarından sonra, açık kalp ameliyatı sırasında ve derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır. Heparin genellikle bir kalp krizi meydana geldikten sonra ve kararsız anjinada (istirahatte bile ortaya çıkan göğüs ağrısı) kullanılır. Terapötik kullanımı ayrıca kan pıhtılarının neden olduğu felçlerin başlamasından sonra verilen tedaviye kadar uzanır.

Heparin Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Heparin enjeksiyonla verilir. İnfüzyon olarak bilinen bir enjeksiyon işlemi kullanılarak deri altına (deri altına) veya damar içine vücuda verilebilir. Önerilen heparin dozu ve uygulama yolu, tedavi edilen kişiye ve duruma göre değişir. Doktorunuz kan pıhtılaşmasını önleme olasılığı en yüksek olan, ancak aynı zamanda sizi kolayca kanamanızı önleyecek bir doz seçecektir.

Heparin dozları, tedavi gören kişinin ihtiyaçlarına göre değişir. Heparin tedavisi gören kişiler, tıbbi gözetim altında olacak ve bu, doğru olanı aldıklarını doğrulamak için sağlık hizmetleri sağlayıcısı tarafından kan testlerinin planlanmasını gerektirecek. Hemofili, hemofili B veya idiyopatik trombositopenik purpura gibi bir kan pıhtılaşma bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, normal dozlarda alındığında bir ilaca istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir. Böbrek hastalığı olan kişiler, bu ilacın durumlarını nasıl etkileyebileceğini, durumlarının bu ilacın uygulanmasını ve etkinliğini nasıl etkileyebileceğini ve kullanmanın uygun olup olmadığını doktorlarıyla tartışmalıdır.