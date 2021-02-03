Hepatit A Aşısı Ne İşe Yarar, Kimlere Yapılır? Hepatit A Aşısı Yapılmazsa Ne Olur?

Hepatit A, çocuklukta yakalanırsa genellikle hafiftir, ancak ciddi komplikasyonlar vardır.

Hepatit A Aşısı Ne İşe Yarar?

Yetişkinlerde hepatit A, haftalarca hatta aylarca sürebilen iştahsızlık ve mide bulantısı, sarılık, ateş ve şiddetli yorgunluğa neden olur. Hepatit A aşısı, eylemi bir alüminyum tuzu ile desteklenen (etkisizleştirilmiş) virüsler içerir. Tek başına veya bir hepatit B aşısı ile kombinasyon halinde mevcuttur.

Hepatit A'ya karşı aşılama, 6 ay arayla 2 doz gerektirir.

Aşı güvenlidir, iyi tolere edilir ve 2 dozdan sonra aşıların% 99'unda immünojeniktir. Aşının hepatit A semptomlarının önlenmesindeki etkinliği% 95 ila% 100 arasındadır. Aşılanan kişilerde nadir görülen hepatit A vakaları genellikle hafifletilir. Yaşlılarda aşının etkinliği azalabilir.

Hepatit A Aşısı Kimlere Yapılır?

Hepatit A, gezginlerde yaygın olan son derece yaygın bir viral enfeksiyondur. Çoğunlukla dışkı ile kontamine olmuş yiyecek veya içeceklerle bulaşır. Bu karaciğer hastalığı nadiren ciddi veya ölümcüldür. Ancak virüs bazen birkaç hafta süren sarılığı tetikleyebilir ve yoğun yorgunluktan sorumlu olabilir.

Hijyenin zayıf olduğu bir ülkede kalıyorsanız, Hepatit A'ya karşı aşı olmanız tavsiye edilir. Avrupalıların artık çocukluk döneminde karşılaşmadıkları bir hastalık çünkü hijyenik koşullar çok gelişti. 1945'ten önce doğduysanız veya gelişmekte olan bir ülkede yaşıyorsanız, bağışıklığınız olabilir. Basit bir kan testi size söyleyecektir. Aksi takdirde yola çıkmadan iki hafta önce tek bir enjeksiyon seyahatiniz sırasında sizi koruyacaktır. Altı ila on sekiz ay sonra bir güçlendirici sizi en az on yıl boyunca koruyacaktır.

1 ila 15 yaş arası çocuklara yönelik aşı ile 1 yaşından itibaren çocuklara aşı yapılabilir.

Kistik fibroz veya kronik karaciğer hastalığı (hepatit B veya C dahil) olan kişilerin, korunmadığı takdirde ciddi sonuçlara yol açabilecek olan hepatit A'ya karşı aşılanmaları özellikle tavsiye edilir.

Hepatit A Aşısı Yapılmazsa Ne Olur?

Hepatit A aşısı temini stres altındaysa, herhangi bir yeni aşının tek doz ile yapılması ve normal aşı tedariğine dönüldükten sonra 2. doz uygulamasının ertelenmesi önerilir. Ek olarak, tek gerekli olan hepatit A'ya karşı aşı olduğunda, yetişkinler için pediatrik aşıların veya hepatit B ve hepatit A'yı birleştiren aşıların kullanılması önerilmez. Hepatit A'ya karşı aşılama, bu enfeksiyona yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır.