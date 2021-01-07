Hepatit B Belirtileri Nelerdir? Hepatit B Hastalığının Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Hepatit B (HBV), karaciğere saldıran ve bu organın hem akut hem de kronik hastalığına yol açabilen viral bir enfeksiyondur.



Hepatit B Belirtileri Nelerdir?



Hepatit B, karaciğerde az ya da çok saptanabilir iltihaplanma ile sonuçlanan, viral kaynaklı bulaşıcı bir hastalıktır.



Hepatit B virüsü (HBV), enfekte kişilerden alınan kan ve meni, vajinal sıvılar ve anne sütü gibi diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşan oldukça bulaşıcı bir virüstür.



Enfekte olanların büyük çoğunluğu (% 90) virüsü hızla temizler: ya hepatit semptomsuz kalır ya da akut hepatit olarak kendini gösterir.



Kalan% 10'luk kısımda hepatit B kronikleşir ve bu insanların dörtte birinin ölüm nedeni olan

siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Hepatit B, karaciğer kanserinin% 80'inin nedenidir.



Belirtiler:



Virüs vücuda girdikten sonra yaşanan belirtiler grip belirtilerine çok benzer, yani yorgunluk, ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, sarılık, koyu renkli idrar, soluk dışkı, ishal…



Hepatit B virüsü ile enfekte olan kişilerin belirli bir yüzdesinde herhangi bir belirti görülmez. Öte yandan, semptomları yaşayanlar kadar diğer bireylere de bulaşma olasılıkları vardır.



Hepatit B Tanısı Nasıl Konur?



Hepatit B (HBV), karaciğer hücrelerine saldıran ve karaciğerde iltihaplanmaya neden olan bir virüstür. Bu sözde viral hepatitlerden biridir. Bu virüs, enfekte bir kişinin kanında, menisinde ve vajinal sıvılarında bulunur. Açık havada yaklaşık 5 ila 7 gün canlı kalabilir.



Hepatit B virüsü (HBV) hayatı tehdit eden karaciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Büyük bir halk sağlığı sorununu temsil eder. Ayrıca kronik enfeksiyonlara neden olabilir ve insanları siroz veya karaciğer kanserinden yüksek ölüm riskine sokar. Tanı ise basit kan tesleri ile ortaya çıkabilir.



Hepatit B Nasıl Bulaşır?



Hepatit B ayrıca iğne çubukları, dövmeler, vücut piercingleri ve tükürük, adet akıntısı, vajinal sıvılar veya seminal sıvı gibi enfekte kan veya vücut sıvılarına maruz kalma yoluyla da yayılır. Hepatit B'nin cinsel yolla bulaşması sıklıkla görülür.



Virüs ayrıca, iğnelerin veya şırıngaların sağlık bakımı ortamlarında veya damar içi madde kullanıcıları arasında yeniden kullanılması yoluyla da bulaşabilir. Ek olarak, tıbbi, cerrahi veya dişçilik prosedürleri sırasında veya enfeksiyonlu kanla kontamine olmuş jilet veya benzeri nesneler kullanıldığında enfeksiyonlar meydana gelebilir.



Hepatit B virüsü vücut dışında 7 gün yaşayabilir. Bu süre zarfında, aşı tarafından korunmayan bir kişinin vücuduna girerse enfeksiyona neden olabilir. Bu virüsün kuluçka süresi ortalama 75 gün olmakla birlikte 30 ile 180 gün arasında değişebilir. 30 gün ile 60 gün arasında enfeksiyon tespit edilebilir ve vücutta kronik hepatit B'ye yol açarak devam edebilir.



Hepatit B Hastalığının Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?



Yeni enfekte olmuş kişilerin çoğu hiçbir belirti göstermez. Bununla birlikte, bazı kişilerde ciltte ve gözlerde sararma (sarılık), idrarda koyu renklenme, aşırı yorgunluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi birkaç hafta süren semptomlarla akut bir durum vardır.



Akut hepatiti olan daha küçük bir grup birey, akut, hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir. Hepatit B virüsü, daha sonra siroza (yaralı karaciğer) veya karaciğer kanserine dönüşebilen kronik bir karaciğer enfeksiyonuna da neden olabilir.



Bir enfeksiyonun kronik hale gelme olasılığı, kişinin enfekte olduğu yaşa bağlıdır. Belirtiler bulunuyorsa bir sağlık merkezine başvurarak kan testi yaptırabilirsiniz.