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17.02.2021 - 18:28 |

Hepatit B Nedir, Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Hepatit B Nasıl Bulaşır?

Hepatit B insanlığın en önemli sağlık problemleri içerisinde yer almaktadır. Hepatit B'nin görülme sıklığı; etnik köken, coğrafi konum ve risk grubu gibi durumlara bağlı şekilde önemli farklılıklar göstermektedir. Hepatit B ile alakalı olarak detaylı bilgi vermek okurlar için faydalı olacaktır. Hepatit B nedir? Hepatit B tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Hepatit B nasıl bulaşır? İşte Hepatit B hakkında bilinmesi gereken her şey...

Hepatit B Nedir, Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Hepatit B Nasıl Bulaşır?
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Hepatit B; siroz ve karaciğerde iltihaplanmaya sebep olan viral hastalık olarak tabir edilir. Hepatit B, Hepatit grubunda yer alan virüs çeşitlerinden yalnızca birisidir. Temas, kan ve cinsel yollar ile bulaşan bu virüs, uzun bir süre belirti vermeyerek karaciğerde gizli halde durabilir. İleri durumlarda siroza, tedavi edilmediği zaman ise karaciğer kanserine sebep olabilir. Hepatit B, akut ya da kronik olabilmektedir. Rahatsızlığın kronik olması, daha çok hasta bireyin yaşı ile alakalıdır. Kronikleşmesi yaş arttıkça düşer. Hepatit B'nin kronikleşme oranı bebeklerde yüzde 90, çocuklarda yüzde 25- 50, yetişkinlerde ise yüzde 5 civarındadır.

Hepatit B Nedir?

Ciddi karaciğer enfeksiyonuna neden olan virüsün adı Hepatit B'dir. Kimi kişilerde bu virüsün neden olduğu enfeksiyon kronik halde olabilir. Hepatit B virüsünü taşıyan bireylerde karaciğer yetmezliği, siroz, karaciğer kanseri gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtilebilir. Bu rahatsızlıklar, karaciğerde kalıcı olarak zarar verebilir.

Semptomları şiddetli de olsa Hepatit B taşıyan pek çok yetişkin kişinin erken teşhisi ve uygun ilaç tedavisiyle kalıcı şekilde iyileştiği görülmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda kronik Hepatit B enfeksiyonu görülebilmektedir.

Hepatit B aşısı; bireyi Hepatit B virüsünden korumaktadır. Ancak birey, virüsü taşıyorsa ve bu virüsün karaciğer içerisinde çoğalmasının önüne geçilmiyorsa bu durumun net bir tedavisi yoktur. Hepatit B virüsünü taşıyan birey, belli önlemler alıp başka kişilere yayılımını önleyebilir. Belli aralıklar ile kontrole giderek, doktor tarafından virüsün artması önlenebilir. Son senelerde artan ilaç alternatifleriyle tedavi edilen veya virüsün çoğalmasını önlenen hastalar artmıştır. Bu durumda, kimi hastalar ender de olsa koruyucu antikorları yani hastalığa karşı bağışıklık geliştirmektedir.

Hepatit B Tanısı

Hepatit B virüsü tanısı kan testleri ile tanınır. Testlerin sonucunda kronik ya da akut enfeksiyon, geçirilmiş enfeksiyon, taşıyıcılık, bulaştırıcılık gibi durumlar da tanınabilir.

Hepatit B Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akut Hepatit B genel olarak tedavi gerektirmemektedir. Pek çok insan akut enfeksiyonu evde dinlenip, sağlıklı beslenerek, alkolden, uyuşturucudan uzak durup, bol su içerek atlatabilir. Bunun dışında;

- Hasta, hekiminden ne çeşit ilaçlardan ve bitkisel ürünlerden kaçınması gerektiği hakkında bilgi verebilir. Çünkü bazısı Hepatit B'nin sebep olduğu karaciğer hasarını daha kötü hale getirebilir.

- Anti-viral ilaçlar, kronik Hepatit B'nin tedavi edilmesinde kullanılır. Bunlar; virüs ile savaşmaya destek olur. Bununla beraber karaciğer komplikasyon riskini de azaltabilir.

- Kimi zaman kronik Hepatit B ciddi anlamda karaciğer hasarına neden olabilir. Bu durum gerçekleşirse, karaciğer nakli gereklidir.

- Kronik Hepatit B tedavisi, enfeksiyonun ne derecede olduğuna ve karaciğerin hasar alıp almamasına bağlıdır. Kronik Hepatit B adına ilaçlar bulunur, fakat herkes için doğru tedavi olmayabilir. İlacın kişiye uygun olup olmadığını anlamak adına hekimle görüşmek gerekir.

Hepatit B Nasıl Bulaşır?

Hepatit B, bilhassa vücut ve kan sıvılarıyla, cinsel temas yolu ile bulaşan bir enfeksiyondur. Hepatit B, enfeksiyonu taşımayan bireyin vücuduna enfekte kişinin kanı, menisi ya da diğer vücut sıvısının temas etmesiyle bulaşır. Virüsün kapılacağı başka durumlar;

- Doğum esnasında anneden bebeğe bulaşma,
- Enfekte kişinin açık yaraları veya kanıyla temas etme,
- Enfekte biriyle tıraş bıçağı, tırnak makası, diş fırçası gibi nesnelerin paylaşılması,
- Enfeksiyon riski bakımından kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin nakil edilmesi,
- Enfekte bireyle korunmasız cinsel ilişkide bulunmak,
- Şırınga, iğne ya da başka ilaç enjeksiyon malzemelerini paylaşmak,
- İğne batması ya da başka aletlerle kana maruz kalmak,
- Enfeksiyon riski bakımından kontrol edilmemiş hemodiyaliz makinesiyle diyalize girme,
- Cinsel ve kan yoluyla bulaşmasından ötürü uygun steril koşulların sağlanmadığı dövme ve cerrahiyle manikür- pedikür gibi işlemleri yapan kişiler, cinsel eşi olanlar ve korunmasız olarak ilişkiye girenler, sağlık alanında çalışan kişiler risk grubundadırlar.
- Bunların dışında ortak kullanılan eşyalar ile Hepatit B virüsünün bulaşması mümkündür. Bu yüzden de dikkat edilmelidir. Hepatit B; su, solunum yolları gibi durumlarla bulaşmaz.

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Hepatit B taşıyıcılarının ve hastalarının aşağıdaki durumlara dikkat etmesi gerekir;

- Korunmasız cinsel ilişkide bulunmamak gerekir.

- Enfeksiyonun bulaşmasının önlenmesi adına beraber yaşanan kişilerin aşı olması sağlanmalıdır.

- Başka bireylerle iğne veya başka kan taşıyacak tırnak makası, diş fırçası, jilet gibi aletlerin paylaşılmaması gerekir.

- Bebek sahibi olmak isteniyorsa hekime danışılmalıdır.

- Alkolden kaçmak oldukça önemlidir. Alkol, karaciğer hasarının mühim bir sebebidir.

- Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.

Hepatit B taşıyıcılarının ve hastalarının sağlıklı çocuklarının olması mümkün bir durumdur. Fakat bunun adına doğum ve gebelik sırasında bazı önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu yüzden kişi Hepatit B hastalığına sahipse ya da taşıyıcı ise, doktora danışarak bu durumdan haberdar etmek oldukça önemlidir. Bu sayede sağlıklı evlatlara sahip olunabilir.

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