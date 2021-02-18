Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılır? Hepatit B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hepatit B; dünya çapında yaygın şekilde görülen karaciğer iltihabı olarak belirtilebilir. Hastalığa sebep olan, Hepatit B virüsüdür. Hepatit B; insandan insana enfekte vücut sıvıları, kan ve kan ürünleri aracılığıyla bulaşmaktadır. Uyuşturucu kullanmak, steril olmayan iğneler, korunmasız cinsel ilişki, tıbbi cihazlar ve gebelikle bebeğe bulaştırılması başka geçiş yolları olarak belirtilebilir. Hepatit B; aynı tabaktan yemek yemek, öksürmek, öpüşmek, ortak tuvalet kullanımı gibi yollarla bulaşmamaktadır. Hastalık akut ya da kronik seyirli bir şekilde olabilir. Hiç bulgu vermeyen taşıyıcılar olabilir.

Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılır?

Geliştirilmiş olan aşılar ile Hepatit B hastalığının önüne geçmek mümkündür. Bununla beraber aşının koruculuk oranı yüzde 90 civarındadır. Ülkemiz çapında bebeklikten itibaren rutin olarak Hepatit B aşısı yapılmaktadır. İlerleyen yaşlarda aşıya karşı bağışıklığın azalmasıyla beraber yeniden doz tavsiye edilmektedir. Hastalığı taşıyan ve aktif olan bireylere aşı yapılmamaktadır. Aşılama; 0,1 ve 6 ayları olmak üzere üç ayrı doz olarak uygulanmaktadır. Hamilelik takiplerinde ise annelere rutin şekilde Hepatit B testi yapılır. Amaç yenidoğanı korumaktır.

Kısa süreli yani akut Hepatit B adına genel olarak özel bir tedaviye gereksinim duyulmamakla beraber şikayetlerin azaltılması ve hafiflemesi adına ilaç verilmektedir. Kronik yani uzun süreli Hepatit B tedavisi için genel olarak virüsün kontrol altında tutulması adına ilaçla tedavi verilmektedir. İlaç tedavisinde hedef; Hepatit B virüsünün artmasını önlemek ve bununla beraber de virüsün karaciğere olan zarar verici etkisinin en aza indirgenmesidir.

Hepatit B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hepatit B hastalığı, kendi kendine iyileşebilen bir hastalık olsa da bazı kişilerde sağlık açısından çok önemli sorunlara yol açabilmektedir. Hepatit B'ye yakalanma oranı yüksek olan kişilerin, erken tedavi edilmemesi sonucunda karaciğerlerinde siroz ve kansere neden olan bu hastalık, HIV-AİDS virüsünden daha bulaşıcı ve öldüren durumlara sebebiyet verebilmektedir.

Hepatit B'ye yakalandığı hakkında şüphe duyan ve Hepatit B'nin semptomlarını gözlemleyen bireyler, mutlaka olarak alanında uzman bir doktora görünmelidir. Bu şekilde erken tedavi edilebilecek olan Hepatit B'nin olumsuz komplikasyonlarını önlemek kesin olacaktır. Aksi halde sağlık açısından çok olumsuz durumlarla karşılaşılabilir.