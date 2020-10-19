Heyecanı yüksek bir gün

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Yay burcunda büyümekte. Ay büyürken yeni fikirler, istekler daha fazla öne çıkmakta. Ne yapıyorsak daha heyecanlı ve girişken şekilde hareket edebiliriz. Ancak Mars-Jüpiter karesi abartılara, inançlarla, görüşlerle ilgili konularda çatışmalara, tartışmalara da neden olabilir. Bu nedenle enerjimizi dizginlemeye de özen gösterelim. Bugün çok şey başarabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün keyif aldığımız konular ya da iş açısından daha iyi fırsatlar da söz konusu. Elimizdekileri düşüncesizce çarçur etmemeye çalışalım. Hemen öğle sonrasında aşırı heyecan ya da abartılı davrandığımız durumlar gündeme gelebilir. Risk alıyorsak iki kere düşünelim. Bu saatlerde acele ile karar vermeyelim. Akşam saatlerinde duygusal alanda ısrar ya da ailevi konularda bazı stresler su üstüne çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Fırtına Hareket ve eylemin öne çıktığı bir gündeyiz. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.