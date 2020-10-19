MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Heyecanı yüksek bir gün
19.10.2020 - 00:00 |

Heyecanı yüksek bir gün

Haftanın ilk gününde Ay Yay burcunda büyümekte.

Heyecanı yüksek bir gün
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Yay burcunda büyümekte. Ay büyürken yeni fikirler, istekler daha fazla öne çıkmakta. Ne yapıyorsak daha heyecanlı ve girişken şekilde hareket edebiliriz. Ancak Mars-Jüpiter karesi abartılara, inançlarla, görüşlerle ilgili konularda çatışmalara, tartışmalara da neden olabilir. Bu nedenle enerjimizi dizginlemeye de özen gösterelim. Bugün çok şey başarabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün keyif aldığımız konular ya da iş açısından daha iyi fırsatlar da söz konusu. Elimizdekileri düşüncesizce çarçur etmemeye çalışalım. Hemen öğle sonrasında aşırı heyecan ya da abartılı davrandığımız durumlar gündeme gelebilir. Risk alıyorsak iki kere düşünelim. Bu saatlerde acele ile karar vermeyelim. Akşam saatlerinde duygusal alanda ısrar ya da ailevi konularda bazı stresler su üstüne çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Fırtına Hareket ve eylemin öne çıktığı bir gündeyiz. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konular nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Parasal konularda yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkıyor. Sabah saatlerindeki iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu durum sizi uğraştırabilir.  Dengeniz bozulabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. İşe ait sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde yolunuzu bulmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yaptığınız plana uymanız işlerinizi toparlamanızda size yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konularla ilgili fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Gün ortasında kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. Akşam saatlerinde sosyal konulara yönelebilirsiniz. Fikirlerinizi daha güçlü savunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Sabah saatleri iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları olabilir. Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukların içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerinizdeki sıkıntılar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış olaylardan dolayı bugün kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Öğle saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağınık hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde sosyalleşmek için organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konular bunalmanıza neden olabilir. Uğraştığınız işleri düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde fikir ayrılığından tartışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklere Kahvaltı Önerileri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün Gibi Değil!
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus Varoluşçu Kişilik
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviAstroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır
Diyetisyen Ecem Bozbel
Diyetisyen Ecem BozbelÇocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKorona’nın gidişatı
Gonca Berktay
Gonca BerktayNeler oluyor işime?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Kına Hediyelikleri Nelerdir? Kına Gecesinde Dağıtabileceğiniz Hediye Alternatifleri

Kına Hediyelikleri Nelerdir? Kına Gecesinde Dağıtabileceğiniz Hediye Alternatifleri

Evlilik Teklifi Sözleri 2020 - Evlenme Teklifi Ederken Kullanabileceğiniz Kısa Mesajlar Ve Sözler

Evlilik Teklifi Sözleri 2020 - Evlenme Teklifi Ederken Kullanabileceğiniz Kısa Mesajlar Ve Sözler

Gelin Bohçası Listesi 2020 - Gelin Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Gelin Bohçası Listesi 2020 - Gelin Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Sıradaki Haber