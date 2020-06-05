Hiçbir yerde yayınlanmamış, orijinal ve yepyeni, yerli belgeseller sadece D-Smart GO’da!

Kaliteli ve zengin içerikleriyle yayın yapan D-Smart GO, yayınlarını zenginleştirmeye, yeni içerik yatırımları yapmaya devam ediyor.

Digital yayıncılık konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden D-Smart, uydu üzerinden verdiği hizmetlere ilave olarak D-Smart GO ile abonelerine D-Smart dünyasını ve sadece GO’ya özel özgün içerikleri hem internet üzerinden hem de bir OTT servisi olarak sunuyor.

D-Smart GO, bu kez daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni belgeselleri izleyiciler ile buluşturuyor. Tamamı orijinal ve yerli olan belgesellerin konuları ise şu şekilde:

Sert ünlüler: Rap müzik sanatçılarının müzikle birlikte verdikleri varoluş mücadelesini konu eden “Sert Ünlüler” gazeteci/müzik yazarı Müjde Yazıcı Ergin’in yönetmenliğinde Fuat, Eypio, Şanışer, Saian, Patron, Pi gibi isimlerin kariyerlerine odaklanıyor.

Açık mutfak: Yalnızca Instagram üzerinden rezervasyon alan, gezici, vegan bir şef, göl kıyısındaki evini açık bir mutfağa çeviren bir hayalperest... Sıradışı yemek kültürlerinin sınır tanımayan sofraları yerel ürünler ve farklı lezzetlerle D-Smart GO ile Açık Mutfak’ta tadılıyor.

Ters Yön: Herkesin gittiği modern yaşamın işaret ettiği yönün tersine gidenler, U dönüşü yapıp yepyeni hayat kuranlar, hayalleri için elindekilerden vazgeçenler... Ters yöne gitmenin binbir şeklini ilham verici öyküleriyle D-Smart GO’da anlatıyorlar.

Teknoloji ve altyapısıyla yabancı rakipleriyle yarışabilecek tek yerli platform olarak geliştirdikleri D-Smart GO’nun içerikleriyle de her geçen gün zenginleşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getire proje genel koordinatörü Başar Başarır: “Tamamı yerli yapım ve özgün konulu bu belgeselleri izleyiciler ile buluşturmak uzun zamandır üzerinde emek verdiğimiz bir çalışmaydı. İzleyen herkesin en az bizim kadar beğeneceğine inandığımız bu yerli belgeselleri D-Smart GO’da yayınlamaktan ayrıca sevinç duyuyoruz.” dedi.

Proje ve yayın sorumluları Senem Taşdemir ile Savaş Doğan, yepyeni ve özgün yerli belgesellerin ilk defa D-Smart GO’da izleyicilerle buluşmasından duydukları mutluluğu dile getirirken amaçlarının D-Smart GO’da geniş bir belgesel arşivi yaratmak olduğunu vurguladılar.

D-Smart GO kullanıcıları bilgisayar, akıllı telefon-televizyon, tablet ve uydu alıcıları üzerinden istedikleri zaman D-Smart’ın zengin içeriğine ve çok daha fazlasına ulaşabiliyor. Kullanıcılar D-Smart GO ile içerikleri 3 güne kadar geri alabiliyor, canlı yayın geri alıp durdurabiliyor, istediği programları kaydebiliyor ve çocuk modu daha güvenli bir izleme deneyimi yaşayabiliyorlar.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.