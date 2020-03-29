Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Hidroksi Vitamin Nedir? Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
29.03.2020 - 01:02 |

Hidroksi Vitamin Nedir? Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hidroksi vitamini, kalsiyumun emilmesine ve bütün yaşam boyu güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Güneş ışınlarının cilde temas etmesi vaziyetinde vücut, D vitamini üretmektedir. D vitaminin başka destekçileri; balık, süt ve süt ürünleri, yumurta şeklindedir. Vücuttaki D vitaminin seviyesini gösteren testin adı; 25-hidroksi D vitamini testidir. D vitamini hakkında tüm merak edilenler konusunda bilgi vermek faydalı olabilir. Hidroksi vitamini nedir? Düşüklüğü ve yüksekliği nedenleri nelerdir? Bunlar hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için hazırladık.

Hidroksi Vitamin Nedir? Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hidroksi vitamin, kalsiyumun emilmesi için önemli bir bileşendir. İnsanın bütün hayatı boyunca kuvvetli kemiklere sahip olabilmesi için buna gerek vardır. Güneşin ışınları bireyin tenine temas ettiği anda, insan bedeni D vitamini üretir. D vitaminin üretilmesi için diğer yardımcı besinler; yumurta, balık ve süt şeklindedir. 25-hidroksi D vitamin testi ile vücuttaki D vitamini ölçülebilir.

Hidroksi Vitamin Nedir?

Hidroksi vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmek adına yeterince D vitaminin alınmadığı anlamına gelmektedir. Eksikliği türlü bulgulara sebep olan bu vitamin, vücutta oldukça değişik işlevler adına kullanılmaktadır. Kemiğin temel yapı taşlarından birisi kalsiyumun emilmesi adına D vitaminine ihtiyaç vardır. Kasların çalışması, sinir sisteminin ve bağışıklığın devam edebilmesi adına mühim görevleri bulunur. Hidroksi D vitamini eksikliği riski taşıyan kişiler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Yaşlı kişiler,
- Obezite sorunu olan kişiler,
- Fazla güneş görmeyen bireyler,
- Gastrik Bypass ameliyatını geçirenler,
- Esmer ten rengine sahip bireyler,
- Sadece anne sütü ile beslenen bebekler,
- Çok güçlü güneş koruyucu kremleri kullanan kişiler,
- Dünya çapında kuzeyde yaşayan insanlar,
- Hamilelik,
- Vegan diyeti uygulayan kişiler şeklinde sıralanabilir.

Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı?

30 nmol / L'den (12 ng / mL) az olması ciddi derecede düşüktür. 30 nmol / L (12 ng / mL)- 50 nmol / L (20 ng / mL) arasındaki değerler hafif düşük seviyedir. Normal olması gereken seviye ise 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasındadır. Yüksek seviye ise 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek olması şeklinde tanımlanabilir.

Hidroksi Vitamini Yüksekliği

- Gereğinden fazla takviye ve vitamin kullanmak,
- Yüksek hidroksi vitamini, hipervitaminozu D şeklinde isimlendirilen bir duruma sebep olabilir. Hipervitaminozu böbrek ya da karaciğer sorunları adına risk altında tutulabilecek ender ancak ciddi bir vaziyettir.

Hidroksi Vitamini Düşüklüğü

- Yetersiz ve dengesiz beslenme,
- Bağışıklık rahatsızlıkları,
- Çocuklarda şiddetli olan astım,
- Güneşe çok fazla maruz kalmak,
- Bağırsakların gereken vitaminleri sağlıklı bir biçimde emmemesi,
- Kardiyovasküler hastalık gibi nedenler hidroksi vitamini düşüklüğüne neden olabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay bugün İkizler’e geçti. Bugün ziyaretler ve görüşmeler açısından canlı bir gün olabilir. Aynı zamanda zihinsel alanda daha aktif ve meraklı da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda ve alışverişlerde daha özenli olmaya bakmalısınız. Alışverişlerde duygusal davranarak bütçenizi zorlama riski var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken pek çok konuda daha istekli ve girişken olabilirsiniz. Aynı zamanda annenize ya da aileye ait konular da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşünmeden hareket etmemeli ve daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. İlişkilerle ilgili hassasiyetler ve gizli durumlar dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız. Belki arkadaşlar ve gruplarla ilgili bir konu sizi bu dönemde daha hassas kılıyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün sizi harekete geçiriyor. Bugün enerjik ve mücadeleci olabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çok şey başarabilir ve başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha canlı ve yaratıcı hissedebileceğiniz olanaklar var. Uzaklar, yolculuklarla ilgili gelişmeler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan meşgul edebilecek bazı hassasiyetler gündeme gelebilir. Ortaklı parasal konular üzerinde de düşünmek gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da ortaklaşa konular içinde daha aktif olmanız gerekebilir. Duygusal alanda karşınızdaki kişiyi daha çok dinlemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün işler ve meşguliyetler gündeme gelebilir. Daha kararlı davranarak verimli sonuçlar da elde edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün İkizler’de. Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve mutlu olmak konusunda daha coşkulusunuz. Ancak duygusal alanda abartılardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait işler ve tamamlanması gereken konular var. Duygusal açıdan daha esnek davranmak yerinde olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginBel Fıtığı İyileşir mi ?
Melis Güvenç
Melis Güvençİddiam yok herkese saygım var
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKKüçük Mü Kara Balık
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluEvde nasılsınız?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOnline Sergiye Buyrun
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıPiezo Rinoplasti Nedir
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaDünya duruyor inecek misin?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalCorona virüs ve stres
Birol Boyacıoğlu
Birol BoyacıoğluSevgimize virüs bulaşmaz (mı?)
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek SöylemezVirüs neler yapacak?
En Çok İzlenen Videolar
Portakallı mermer kek tarifiPortakallı mermer kek tarifi
Corona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemiCorona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemi
16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hidroksi Vitamin Nedir? Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hidroksi Vitamin Nedir? Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Maske kullananlar bunu yapmasın! Hiç çıkarmadan...

Maske kullananlar bunu yapmasın! Hiç çıkarmadan...

Düzenli yendiğinde 10 yaş daha genç gösteren besinler

Düzenli yendiğinde 10 yaş daha genç gösteren besinler

Sadece bir bardağında sayısız şifa var: Altın süt (Golden milk)

Sadece bir bardağında sayısız şifa var: Altın süt (Golden milk)

Sıradaki Haber