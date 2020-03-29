Hidroksi Vitamin Nedir? Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Hidroksi vitamini, kalsiyumun emilmesine ve bütün yaşam boyu güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Güneş ışınlarının cilde temas etmesi vaziyetinde vücut, D vitamini üretmektedir. D vitaminin başka destekçileri; balık, süt ve süt ürünleri, yumurta şeklindedir. Vücuttaki D vitaminin seviyesini gösteren testin adı; 25-hidroksi D vitamini testidir. D vitamini hakkında tüm merak edilenler konusunda bilgi vermek faydalı olabilir. Hidroksi vitamini nedir? Düşüklüğü ve yüksekliği nedenleri nelerdir? Bunlar hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için hazırladık.
Hidroksi vitamin, kalsiyumun emilmesi için önemli bir bileşendir. İnsanın bütün hayatı boyunca kuvvetli kemiklere sahip olabilmesi için buna gerek vardır. Güneşin ışınları bireyin tenine temas ettiği anda, insan bedeni D vitamini üretir. D vitaminin üretilmesi için diğer yardımcı besinler; yumurta, balık ve süt şeklindedir. 25-hidroksi D vitamin testi ile vücuttaki D vitamini ölçülebilir.
Hidroksi Vitamin Nedir?
Hidroksi vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmek adına yeterince D vitaminin alınmadığı anlamına gelmektedir. Eksikliği türlü bulgulara sebep olan bu vitamin, vücutta oldukça değişik işlevler adına kullanılmaktadır. Kemiğin temel yapı taşlarından birisi kalsiyumun emilmesi adına D vitaminine ihtiyaç vardır. Kasların çalışması, sinir sisteminin ve bağışıklığın devam edebilmesi adına mühim görevleri bulunur. Hidroksi D vitamini eksikliği riski taşıyan kişiler aşağıdaki gibi olacaktır;
- Yaşlı kişiler,
- Obezite sorunu olan kişiler,
- Fazla güneş görmeyen bireyler,
- Gastrik Bypass ameliyatını geçirenler,
- Esmer ten rengine sahip bireyler,
- Sadece anne sütü ile beslenen bebekler,
- Çok güçlü güneş koruyucu kremleri kullanan kişiler,
- Dünya çapında kuzeyde yaşayan insanlar,
- Hamilelik,
- Vegan diyeti uygulayan kişiler şeklinde sıralanabilir.
Hidroksi Vitamin Kaç Olmalı?
30 nmol / L'den (12 ng / mL) az olması ciddi derecede düşüktür. 30 nmol / L (12 ng / mL)- 50 nmol / L (20 ng / mL) arasındaki değerler hafif düşük seviyedir. Normal olması gereken seviye ise 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasındadır. Yüksek seviye ise 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek olması şeklinde tanımlanabilir.
Hidroksi Vitamini Yüksekliği
- Gereğinden fazla takviye ve vitamin kullanmak,
- Yüksek hidroksi vitamini, hipervitaminozu D şeklinde isimlendirilen bir duruma sebep olabilir. Hipervitaminozu böbrek ya da karaciğer sorunları adına risk altında tutulabilecek ender ancak ciddi bir vaziyettir.
Hidroksi Vitamini Düşüklüğü
- Yetersiz ve dengesiz beslenme,
- Bağışıklık rahatsızlıkları,
- Çocuklarda şiddetli olan astım,
- Güneşe çok fazla maruz kalmak,
- Bağırsakların gereken vitaminleri sağlıklı bir biçimde emmemesi,
- Kardiyovasküler hastalık gibi nedenler hidroksi vitamini düşüklüğüne neden olabilir.