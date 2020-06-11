Hilary Duff gençlik sırrını açıkladı

Hilary Duff, cildine gerçekten çok önem veriyor. Güzel oyuncu, gerçek güzelliğin enerjiden ve bakımdan ibaret olduğunu savunuyor.

Hilary Duff'ın cilt temizliği ve cilt bakım rutini aslında neredeyse hepimizinki ile aynı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun kremleri uygulamak ile ilgili küçük bir sırrı var.

Amerikalı oyuncu, göz çevresi kremini tüm yüzüne uyguladığını böylece cildini hem koruyup hem de nemlendirdiğini söylüyor. Makyaj yapmadan önce mutlaka göz çevresini korumak için göz kremini uyguluyor.

2 çocuk annesi kullandığı kremlerin cildi kaldıran ve sıkılaştıran lipopeptitler içermesine özen gösteriyor.