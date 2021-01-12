Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir, ne işe yarar? Faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizinden elde edilen renksiz ve kokusuz bir yağ çeşidi olmaktadır. Son zamanlarda birçok alanda kullanılan Hindistan cevizi yağı yemeklerde de kullanılabilmektedir. Hindistan cevizi yağının birçok faydası da yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır.



Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir?



Hindistan cevizi yağı sağlıklı yaşam konusunda birçok alanda iyi gelen bir besin öğesi olmaktadır. Hindistan cevizi yağı kalp sağlığından kolesterolü dengelenmesine kadar insan vücudunda birçok konuda iyi gelen bir yağ çeşididir. Kişinin iç ve dış bakımında rahatlıkla kullanabileceği ender yağlardan biridir. Kullanımı kolay ve emilimi yüksek bir yağ olduğu için ciltte hasar oluşturmamaktadır. Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.



Ne işe yarar? Faydaları nelerdir?



-Hindistan cevizi yağı kalp ve damar sağlığına faydalı bir yağdır.

-Kolesterolü dengeleyerek kötü kolesterolü engelleyerek düzenlemektedir.

-Cilt sağlığına iyi gelmektedir. Cilde masaj şeklinde uygulandığında deri altındaki kasların hareketini ve esnekliğini sağladığı için cilt sarkmalarını önlemektedir.

-Saç bakımında kullanıldığında sağlıklı uzayan ve parlak saçların oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

-Saç dökülmelerine karşı kür şekline kullanıldığında saç dökülmesini engellemektedir.

-Tiroid hastalıklarında faydaları bilinmektedir.

-Kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

-Yaşlanma karşıtı antioksidan içerikleri sayesinde yaşlanmaya engel olmaktadır.

-Dişleri sağlıklı olabilmesi için diş ve damak sağlığında kullanılmaktadır.



Kullanımı nasıldır?



Hindistan cevizi yağı cilt için kullanıldığında direkt yüze uygulayarak masaj yapmak şeklinde uygulanıp daha sonra temizlenmek suretiyle kullanılmaktadır. Saç bakımında saça sürüldükten sonra biraz bekletilmek şeklinde kullanılır daha sonra saç yıkanmalıdır. Diş etleri Hindistan cevizi yağı ile masaj yapılmalı ve diş fırçalar gibi kullanılmalıdır.



Hindistan cevizi yağı kahve ile birlikte birkaç damla tüketilir ise kilo vermeye yardımcı olduğu gibi tokluk hissi de sağlamaktadır.



Hindistan cevizi yağı kullanımı cilt yenileme ve selülit giderici olarak ise içerisine portakal yağı damlatarak da kullanılmaktadır.



Nerelerde bulunur?



Hindistan cevizi yağı aktarlarda ve büyük marketler de bulunduğu gibi güzellik ve bakım ürünlerinin yer aldığı mağazalarda da bulunmaktadır. Hindistan cevizi yağı temin etmesi oldukça kolay bir ürün olmaktadır.