Hiperbarik Oksijen Tedavisi (Hbot) Nedir? Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Hiperbarik oksijenasyon tedavisi, onlarca yıldır kullanılan bir tekniktir. Karbon monoksit zehirlenmesi, akut işitme sorunları ve iyileşme sorunları dahil olmak üzere yaklaşık on endikasyonda kullanılmaktadır.

Hiperbalik Oksijen Tedavisi (HBOT) Nedir?

Kısmi oksijen basıncının yükseltilmesi, serbest radikallerin plazma ve hücre içi konsantrasyonunu arttırır; bu, kök hücrelerin üretimini ve göçünü aktive etmenin yanı sıra, başlamaya izin veren çoklu enzimatik mekanizmaları başlatma sonucuna sahiptir.

Hiperbarik Oksijenasyon Tedavisi (HBOT), hastanın atmosfer basıncının üzerindeki basınçlarda bir odaya yerleştirilmesini ve oksijen verilmesini içerir. İyi bilinen bir uygulama dalış kazalarının tedavisidir. Bir dalgıç yüzeye çok hızlı yükseldiğinde, dokularında çok ağrılı gaz cepleri oluşabilir. Aşırı durumlarda ölümcül olabilir. HBOT işlemi, odanın içinde olabildiğince hızlı bir şekilde, dalgıcın suyun dibinde maruz kaldığı basıncı geri yükleyecek ve daha sonra, cepleri yeniden emmek için bu basıncı kademeli olarak azaltacaktır. Bu tedavi 19. yüzyılda zaten uygulanmıştı.

Hiperbalik Tedavi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

HBOT yüzden fazla endikasyonda kullanılmıştır ve bunlardan yaklaşık 10 tanesi hala geçerlidir.

Bunlar arasında karbon monoksit zehirlenmesi, akut işitme kaybı, diyabetik hastalarda zor iyileşme sorunları ve radyoterapi sonrası doku hasarı sayılabilir.

Diyabetik ayak, akut işitme bozukluğu ve radyoterapi sonrası doku hasarı gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Karbon monoksit zehirlenmesi için HBOT, uzun vadeli nörolojik sekelleri azaltmada normal basınçta oksijen verilmesinden daha etkili görünmemektedir. Kısa vadeli etkiler için veri yoktur. Dalış kazaları için, oda tedavisinin etkili olduğuna dair tarihsel kanıtlar vardır, ancak oksijen uygulamasının gerçekten yardımcı olup olmadığı net değildir.

Hiperbalik Tedavinin Avantajları Nelerdir?

Bu terapi ülser, diyabetik ayak gibi kronik yaraların iyileşmesini hızlandırır ve büyük ampütasyon riskini azaltırken doku yenilenmesini destekler ve antibiyotiklerin enfekte yaralar üzerindeki etkisini artırır. Şiddetli ve akut yaralarda ölüm oranı azaltılabilir. Hiperbarik oda tedavisi, bir yaranın iyileşme süresini% 50 azaltır ve başka faydaları da vardır. Plastisiteyi artırır ve serebral palsi, felç, migren, otizm, beyin travması ve hipoksi gibi nörolojik hastalıkların iyileşmesini destekler.

Ayrıca hiperbarik oksijenasyon, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının neden olduğu nörolojik bozukluğu azaltmak için mükemmel bir tedavi yöntemidir. Romatolojik hastalıklarda ağrı ve iltihabı azaltır ve fibromiyalji, artrit veya osteoartritli hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.

HBOT, kemik dokusu üretimini teşvik ettiği için osteoporoz, osteopeni, osteomiyelit ve kemik kırıkları olan hastalarda çok faydalıdır. Kronik lezyonlarda bile radyasyondan zarar görmüş dokuyu yeniler ve bazı tümörlerin tedavisinde radyoterapinin etkinliğini arttırır.