Hipotiroidi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hipotiroidi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hipotiroidi; tiroit bezlerinin tiroit hormonlarını yeteri kadar üretememesi durumuna verilen isimdir. Pek çok olgunun sebebi, bağışıklığın tiroit bezine saldırmış olduğu otoimmün vaziyettir. Tiroit hormonu eksikliğinde yaygın şekilde görülen bulgular; tiroit bezinde büyüme, kilo alımı, yorgunluk ve depresyondur. Hastalık; günlük hormon tabletleriyle oldukça başarılı bir biçimde tedavi edilmektedir.

Hipotiroidi Nedir?

Hipotiroidi; tiroit bezinin vücut adına gereken oranda tiroit hormonunu üretemediği durumlarda gelişen sağlık sorunu olarak tanımlanabilir. Tiroit bezinin salgılamış olduğu hormon; metabolizmanın çalışma hızını denetler. Bundan ötürü; yorgunluk, saç ve cilt kuruluğu, kas ve eklem ağrıları, kabızlık, depresif ruh halleri, metabolizma yavaşlığı, soğuk hassasiyeti gibi durumları meydana gelir.

Hipotiroidi tanısının koyulması adına belirtilerin değerlendirilmesi, fizikse muayene ve hormon seviyesini ölçen bir kan testi gerekmektedir. Rahatsızlığın tedavisi gün içerisinde alınan sentetik tiroit hormonları ile yapılmaktadır. Tedavi doğru doz uygulandığı zaman güvenli ve etkili olmaktadır.

Hipotiroidi Belirtileri Nelerdir?

Hipotiroidi belirtileri;

- Kaslarda kuvvet kaybı,

- Ciltte kuruluğun yaşanması,

- Kabızlık,

- Yorgunluk,

- Soğuk hassasiyeti,

- Kilo alma,

- Libidoda azalma,

- Hafızada zayıflama,

- Denge problemleri,

- Sesin kısılması,

- Ellerde, ayaklarda ve yüzde şişkinlik,

- Kaslarda sertlik ve hassasiyet,

- Kolesterol seviyesinde yükselme,

- Eklemlerde ağrı,

- Ağrılı adet görme,

- Düzensiz adet,

- Kalp hızında yavaşlama,

- Saçların seyrekleşmesi,

- Kansızlık,

- Uykusuzluk,

- Depresif ruh halleri,

- Guatr,

- İnce ve kırılgan tırnaklar,

- İşitme problemleri,

- Kaşların seyrekleşmesi,

- Terlemede azalma olarak sıralanabilir.

Hipotiroidi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hipotiroidi tedavisinde amaç; bireyin TSH hormonu aralığının yaklaşık olarak orta noktasına indirilmesi ve buradaki düzeyde tutmaktır. Hipotiroidi hastalığının tedavisi; genellikle hasta bireye tiroit hormonu verilerek yapılmaktadır. Gün içerisinde sabah alınan T4 ilacı, tiroit hormonu görevini yerine getirmektedir. Tiroit hormonu, aç karna içildiğinde daha iyi emilir.

Hekim; tedavinin başlangıcına en uygun şekilde karar verecektir. Kişinin yaşına, kilosuna, genel sağlık durumuna göre doz ayarlanır. Değişik marka adları ile kullanılan sentetik T4 hormonu, bütün ilaçlarla aynıdır. Bunun yanı sıra değişik markaların aktif olmayan maddeleri değişebilmekte olup, bu maddeler ilacın emilimini etkileyebilir. Hipotiroidi tedavisi, bu şekilde yapılmaktadır.