Hızlanan bir gündem söz konusu
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
İletişim gezegeni Merkür bugün düzelirken, bir dizi düzeltme ve yeni haberleri de gündeme getirebilir. Beklemede kalmış olan konular ve yeni fikirler öne çıkmaya başlıyor. Bu dönemde, hızlanan bir gündem söz konusu. Ay’ın büyümekte olacağı 23-27 Şubat tarihlerinde olaylar daha hızlı akabilir ve bizi de belirli sonuçlara daha çabuk götürebilir. 25’inden itibaren Balık burcuna ilerleyecek olan Venüs duygusal paylaşımlara, daha fazla anlayışa işaret etmekte. Aşkta daha verici olabileceğimiz bir dönem başlamakta. 26’sı civarında yenilikleri daha iyi kullanabiliriz. 27’sindeki dolunay düzene girmek ve iş konularında belirli kararlar vermek için önemli olacak.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
21 Şubat Pazar
Düşüncelerimizi daha hızlı ifade edebiliriz. Akşam saatlerini daha iyi değerlendirmek mümkün.
22 Şubat Pazartesi
Duygusal açıdan daha olumlu koşullar bularak anlayış geliştirebileceğimiz bir gündeyiz.
23 Şubat Salı
Ailevi konulara ve hassasiyetlere bir vurgu var. Daha hayalci olabileceğimiz bir gündeyiz.
24 Şubat Çarşamba
Günün ilk yarısında işler pek rahat akmayabilir ancak akşam saatlerinde daha olumluyuz.
25 Şubat Perşembe
Karşılıklı görüşmelerde biraz esnek olmak yararlı olacak. Başkalarından çok şey öğrenebiliriz.
26 Şubat Cuma
Bugün biraz daha sabırlı davranmakta fayda var. Gurur yaptığımız konularda zorlanabiliriz.
27 Şubat Cumartesi
Bugün gerçekleşen dolunay kişisel düzenimizi gözden geçirmek ve yeteneklerimize odaklanmak için uygun koşullar getiriyor.