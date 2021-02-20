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20.02.2021 - 00:00 |

Hızlanan bir gündem söz konusu

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Hızlanan bir gündem söz konusu
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İletişim gezegeni Merkür bugün düzelirken, bir dizi düzeltme ve yeni haberleri de gündeme getirebilir. Beklemede kalmış olan konular ve yeni fikirler öne çıkmaya başlıyor. Bu dönemde, hızlanan bir gündem söz konusu. Ay’ın büyümekte olacağı 23-27 Şubat tarihlerinde olaylar daha hızlı akabilir ve bizi de belirli sonuçlara daha çabuk götürebilir. 25’inden itibaren Balık burcuna ilerleyecek olan Venüs duygusal paylaşımlara, daha fazla anlayışa işaret etmekte. Aşkta daha verici olabileceğimiz bir dönem başlamakta. 26’sı civarında yenilikleri daha iyi kullanabiliriz. 27’sindeki dolunay düzene girmek ve iş konularında belirli kararlar vermek için önemli olacak.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

21 Şubat Pazar

Düşüncelerimizi daha hızlı ifade edebiliriz. Akşam saatlerini daha iyi değerlendirmek mümkün.

22 Şubat Pazartesi

Duygusal açıdan daha olumlu koşullar bularak anlayış geliştirebileceğimiz bir gündeyiz.

23 Şubat Salı

Ailevi konulara ve hassasiyetlere bir vurgu var. Daha hayalci olabileceğimiz bir gündeyiz.

24 Şubat Çarşamba

Günün ilk yarısında işler pek rahat akmayabilir ancak akşam saatlerinde daha olumluyuz.

25 Şubat Perşembe

Karşılıklı görüşmelerde biraz esnek olmak yararlı olacak. Başkalarından çok şey öğrenebiliriz.

26 Şubat Cuma

Bugün biraz daha sabırlı davranmakta fayda var. Gurur yaptığımız konularda zorlanabiliriz.

27 Şubat Cumartesi

Bugün gerçekleşen dolunay kişisel düzenimizi gözden geçirmek ve yeteneklerimize odaklanmak için uygun koşullar getiriyor.

 

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Bugün

Ay İkizler’de ilerliyor. Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni fikirleriniz öne çıkmakta. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlulukların dikkat çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Sizi mutlu eden konulara ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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