Hızlı gelişmeler

Bugün ne yapılabilir? Henüz yeniay olmadı, bu nedenle kendimizi sıkışık koşullarda hissedebiliriz. Ancak bugünlerde hızla gelişen olaylar yeni sonuçlar ve değerlendirme yapma gereği getiriyor. Kişisel konularda gururumuzu, başarı isteğimizi hassas hale getiren durumlarla karşılaşabiliriz. Olayları gereksiz yere dramatize etmemeliyiz. İnatlaşmadan kaçınalım.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde bizi hayallere sürükleyen koşullar var. Bu saatlerde aşkta ya da beraberliklerimizde yüksek beklentiler, hayaller içinde olabiliriz. Ancak bugünlerde gizli ya da kapalı kalan durumlar da söz konusu. Kimi zaman hiç bilemediğimiz bir durum, saklı kalan bir konu dahi karşımıza çıkabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Baykuş Kendi merkezimizde kalalım. Bu burç bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar söz konusu. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.