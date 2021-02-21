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21.02.2021 - 17:16 |

Hodgkin Lenfoma (Hl) Nedir? Hodgkin Lenfoma Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde en fazla merak uyandıran sağlık sorunlarından biri Hodgkin lenfoma olmaktadır. Bu doğrultuda Hodgkin lenfoma hastalığı an fazla araştırılması söz konusu olan sağlık sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Hodgkin lenfoma önemlidir. Sizin için Hodgkin lenfoma (HL) nedir? Hodgkin lenfoma kanseri belirtileri nelerdir detaylarıyla derledik.

Hodgkin Lenfoma (Hl) Nedir? Hodgkin Lenfoma Kanseri Belirtileri Nelerdir?
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 Hiç kimsenin yaşamak istemediği sağlık sorunları, insan yaşamının kalitesini düşürmekle birlikte hayatında önemli ölçüde güçlüklerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sağlık sorunlarından biri de Hodgkin lenfoma olmaktadır.

 Hodgkin Lenfoma (HL) Nedir?

 Hodgkin lenfoma sağlık sorunu, immun sistemin bir parçası durumundaki ve lenfosit olarak adlandırılan beyaz kan hücrelerinden kaynaklı olan lenf dokusunun bir çeşit kanseridir. Lenfositler in vücudunda enfeksiyonlar ile ve diğer sağlık sorunlarına karşı savaşan hücrelerdir.

 HL adını bu sağlık problemini ilk defa tarif etmiş bir isim olan Thomas Hodgkin'den almıştır. Eski dönemlerde Hodgkin hastalığı olarak da adlandırılmaktaydı. Bu hastalığın sebebi ise kesin olarak bilinir durumda değildir.

 Hodgkin lenfoma hastalığı, her yaş gurubunda görülmekle birlikte daha çok genç yaştaki bireylerde ortaya çıkmaktadır. Hastalığın Türkiye'deki görülme sıklığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat Avrupa’da her 100.000 kişi arasındaki 2-3 kişide Hodgkin lenfoma hastalığı görülmesi söz konusudur.

 Hodgkin lenfoma hastalığı, vücudun lenf dokusunun varlık göstermekte olduğu hemen herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilmektedir. Çoğunlukla ilk olarak, göğüs ve karın kısmını birbirinden ayıran ince bir kas olan diaframın üstünde bulunan tek bir lenf bezinde yahut lenf bezi grubunda görülmektedir.

 Hodgkin lenfoma'da, bir B-lenfositinden kaynağını almakta olan, Reed-Sternberg hücresi olarak isimlendirilen anormal hücreler bulunur.

 Hodgkin Lenfoma Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 Hodgkin lenfoma hastalığının vücutta varlığını ortaya koyan bazı belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

 Hodgkin lenfoma hastalığında %90 olguda, çevresel lenf düğümlerinde büyüme ile kendisini göstermektedir.

 Hodgkin lenfoma hastalığının ortaya çıktığı durumlarda sıklıkla rastlanılması söz konusu olan hastalık belirtileri şunlardır:

 - Sebebi belirlenemeyen kilo kaybı,

 - Boyun, koltuk altı yahut kasıkta büyümüş durumda, ağrısız, lastik kıvamında lenf düğümleri görülmesi,

 - Nedeni belirlenemeyen ateş,

 - Alkolün etkilerine karşı daha duyarlı hale gelmek yahut alkol alımından sonra lenf düğümlerinde ağrı hissi olması,

 - Vücutta kaşıntı,

 - Gece terlemeleri,

 - Sebepsiz aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi,

 - Öksürük, solunum güçlüğü yahut göğüs ağrısı,

 Fakat ortaya çıkan bu bulguların sebebi HL'da olabildiği gibi pek çok başka sağlık probleminde de ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu semptomlar çoğunlukla kansere bağlı nitelikte olmamaktadır. Bu sebeple bir hekime başvurulması önemlidir.

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