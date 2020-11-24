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24.11.2020 - 17:08 |

Hollywood starları gibi gösteren trend: Kelebek dişler

Moda dünyasında olduğu gibi dişlerde de her dönem tavşan diş, ayrık diş gibi farklı trendler öne çıkabiliyor. Son dönemin yıldızı ise kelebek dişler. Kelebek dişlerin kişide yarattığı değişim ne? "Butterfly smile" olarak adlandırılan kelebek gülüşü neden tercih ediliyor? Diş Hekimi Arzu Yalnız bilgi verdi

Hollywood starları gibi gösteren trend: Kelebek dişler
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Kelebek dişler hakkında bilgi veren Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Butterfly smile (kelebek gülüşü) ön iki dişi ve onların yanındaki dişlerin birbiriyle olan ilişkisiyle alakalı. Ön iki dişe müdahale ediyoruz. Yani dişlerin yan taraflarını biraz dışarıya doğru şekillendirerek kelebek formu veriyoruz. Yine dişlerin uçlarında, yan iki dişin ilişkisinde de kelebek etkisi yaratabiliyoruz” dedi.

Ufak bir dokunuşla çok güzel sonuçlar alınabiliyor

Dişlere normal tasarım yapıldıktan sonra kelebek dokunuşunu yaptıklarını belirten Zogun, "Bazı hastalarda sadece ön iki dişe ufak bir uygulamayla bile bu sonucu alabiliyoruz. Birçok uygulama yapıp istediği sonucu almayan hastalarımız, ufak bir dokunuşla çok güzel sonuçlar alabiliyor" diye konuştu.

Hollywood starları gibi gösteren trend: Kelebek dişler

Kişiye özel olarak tasarlanması şart

Gülüş tasarımının kişiye özel yapılması gerektiğine dikkat çeken Zogun, "Gülüş tasarımı, doktorluk ile sanatın beraber uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü yenilemektir. Burada kişiye özel tabiri çok önemli. Çünkü amacımız herkese standart bir gülüş tasarımı yapmak değil kişiye özel, doğal görünümlü bir sonuç almak" ifadelerini kullandı.

Hollywood starları gibi görünmek isteyenler tercih ediyor

Diş estetiğinde Hollywood gülüşü isteyenlerin oranının artığını da belirten Zogun, şunları söyledi:

"Dişlerin görünürlüğünün artırarak ve dudakları daha hacimli göstererek kişilerin Hollywood yıldızları gibi gülmesini amaçlayan bir tedavi. Özellikle önde yer alan iki dişin biraz daha uzatılarak daha genç bir görünüm sağlanıyor. Görünümünde pozitif etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de bu tip uygulamalar."

 

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