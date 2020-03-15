Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?
15.03.2020 - 03:18 |

Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Hormonlar vücut fonksiyonlarının sağlıklı ve doğru çalışmasını sağlar. Kadınlar meydan gelen tüylenme, iştah artışı, adet düzensizliği, kilo problemleri hormon bozukluğu nedeni ile olabilmektedir. Peki, hormon bozuklukları için hangi doktora gidilmelidir? Hormon bozukluğu ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Günlük yaşamda ortaya çıkan birçok problem aslında hormonlarda meydana gelen bir takım bozulmaların nedeni ile oluşabilir. Fiziksel bir semptom görülebilirken hormon bozukluklarında depresyon gibi ruhsal bozukluklarda görülebilmektedir. Kadınlarda sıklıkla görülen sivilcelenme ve tüylenme için hangi doktora gidilmelidir? Hormon bozukluğu olduğu nasıl anlaşılır?

Hormon Bozukluğu Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir?

Kilo artışı
Uyku düzeninde değişikli ve problemler
Ciltte sivilcelenme
Adet döngüsünde düzensizlik
Konsantrasyon zorluğu
Vajinada kuruluk
İştah artışı
Depresyon
Saçlarda dökülme
Meme hassasiyeti ve memede kist oluşumu
Fazla tüylenme
Gözlerde kuruluk
Bağırsak problemleri
Kısırlık

Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bir kadın kendinde hormonal bozukluk belirtileri gördüğü takdirde bir jinekoloji uzmanına görünmelidir. Jinekoloji uzmanları kadınlık hormonlarının değerlendirmesini yaparken vücutta bulunan diğer hormonların bozuklukları için ise endokrinoloji bölümüne gidilmelidir.

Hastane veya sağlık kuruluşunda endokrinoloji bölümü bulunmuyorsa kadınlık hormonları dışındaki diğer hormonlar dahiliye bölümünü de ilgilendirmektedir. Sağlık kuruluşunda endokrinoloji bölümü bulunmuyorsa dahiliye bölümüne gidilmelidir.

Hormon Bozuklukları Hangi Hastalıklar Neden Olur?

Birincil olarak yumurta yetmezliği
Yumurtalık kanserleri
Erken yaşta menopoz
Polikistikover sendromu

Hormon Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?

Uzman hekim tarafından tespit edilen hormon bozuklukları, hormon bozukluğunun oluşma nedenine göre farklı şekillerde tedavi edilebilmektedir. Uzman hekimin yapmış olduğu laboratuvar testleri, ultrason incelemesi ve çeşitli fiziksel muayeneler ile hormonal bozukluğun nedeni tespit edilir. Hormon bozukluğuna yol açan nedene uygun olan ilaç tedavisi uygulanır. Progesteron hormonu ve östrojen hormonunun bulunduğu ilaçlar kullanılır.

Östrojen Hormon Bozuklukları

Östrojen hormonu hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunan fakat kadınlarda yüksek etkinliğe sahip olan bir hormondur. Birçok kadında östrojen hormonunun bozukluğu görülebilmektedir. Östrojen hormonu azaldığında; cinsel ilişki esnasında ağrı, saçlarda dökülme, vajina kuruluğu, memelerin küçülmesi, vajinal sarkmalar, psikolojik sorunlar gibi sorunlar görülür. Östrojen azlığı kadınlarda erken menopoz görülmesine ve aşırı terlemeye de neden olur. Östrojen fazlalığında ise; fazla tüylenme, kilo artışı gibi sorunlar görülür.

Progesteron Hormon Bozuklukları

Progesteron kadınları gebeliğe hazırlayan bir hormondur. Progesteron bozukluklarında yeterli sayıda yumurta üretilmez, östrojenin oluşturduğu etkileri azaltır, doğumdan sonra süt salgılanmasını önler, adet döngüsünde bozukluklar meydana getirir. Progesteron hormonunda meydana gelen bozukluklar vücut şeklini de etkileyebilir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kendinizi daha hevesli ve bağımsız hissedebilirsiniz. Uzaklarla, yeni insanlarla ilgili gelişmeler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal alanda mücadele gerektiren durumlar var. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ortaklaşa konulara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eşinizle ya da karşılıklı konular içinde sizi daha meşgul eden konular olabilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha çalışkan hissedebilirsiniz. Bedensel açıdan daha hareketli olmaya özen göstermelisiniz. Uğraşılması gereken işler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha iyi hissedebilir ve yaratıcı uğraşlara zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınızı daha olumlu kılan fırsatlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel konularla ve ailenizle ilgili konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda sizi hareket halinde tutan pek çok neden söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kısa yolculuklar ve ziyaretler sayesinde çok şey öğrenebilir ve meşgul olabilirsiniz. Eğitim açısından da canlı bir gün olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha güvenli ve hevesli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda parasal konular üzerine yeni fikirler üretmek mümkün.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, daha hareketli ve isteklisiniz. Aynı zamanda sizi duygusal açıdan meşgul eden koşullarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ön yargılı olmamaya, olaylara daha objektif bakmaya gayret edin. Kimi zaman sizi duygusal açıdan zorlayan bir durumla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarla bir arada olmak heves getirmekte. Duygularınızı çok daha kolay paylaşabilir ve başkalarından ilham alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden pek çok konu var. Fikirlerinizde aşırı hevesli davranabilirsiniz. Daha sakin kalmaya bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAKHepimizin Öyküsündeki Cümle
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluSatürn Saka’ya geçiyor
    Seray Küçük
    Seray Küçük14 Mart Tıp Bayramı
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanErteleme, seçim yap!
    Gökçe Kömürcü
    Gökçe KömürcüZamansız çantalar
    Gonca Berktay
    Gonca BerktayBize her gün "Kadınlar Günü"
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıEstetik operasyon yaptırırken mevsim faktörü önemli rol oynar mı?
    Süleyman Dağdartan
    Süleyman DağdartanEkmek yerine yiyebileceğiniz tuzlu kek tarifi
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanBencillik ve İllüzyon
    Duygu Bay
    Duygu BayDört büyük moda haftasında öne çıkan 9 sonbahar/kış 2020 trendi
    En Çok İzlenen Videolar
    Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
    Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
    9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Uyku Bozuklukları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Uyku Apnesi Problemleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Ck Kreatin Kinaz Nedir? Ck Kreatin Kinaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Ck Kreatin Kinaz Nedir? Ck Kreatin Kinaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Çene Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir? Çene Ağrısı, Kilitlenmesi, Düşmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Çene Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir? Çene Ağrısı, Kilitlenmesi, Düşmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

    Sıradaki Haber