Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kadınlarda Tüylenme, Sivilcelenme İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Günlük yaşamda ortaya çıkan birçok problem aslında hormonlarda meydana gelen bir takım bozulmaların nedeni ile oluşabilir. Fiziksel bir semptom görülebilirken hormon bozukluklarında depresyon gibi ruhsal bozukluklarda görülebilmektedir. Kadınlarda sıklıkla görülen sivilcelenme ve tüylenme için hangi doktora gidilmelidir? Hormon bozukluğu olduğu nasıl anlaşılır?



Hormon Bozukluğu Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir?



Kilo artışı

Uyku düzeninde değişikli ve problemler

Ciltte sivilcelenme

Adet döngüsünde düzensizlik

Konsantrasyon zorluğu

Vajinada kuruluk

İştah artışı

Depresyon

Saçlarda dökülme

Meme hassasiyeti ve memede kist oluşumu

Fazla tüylenme

Gözlerde kuruluk

Bağırsak problemleri

Kısırlık



Hormon Bozukluğu İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Bir kadın kendinde hormonal bozukluk belirtileri gördüğü takdirde bir jinekoloji uzmanına görünmelidir. Jinekoloji uzmanları kadınlık hormonlarının değerlendirmesini yaparken vücutta bulunan diğer hormonların bozuklukları için ise endokrinoloji bölümüne gidilmelidir.



Hastane veya sağlık kuruluşunda endokrinoloji bölümü bulunmuyorsa kadınlık hormonları dışındaki diğer hormonlar dahiliye bölümünü de ilgilendirmektedir. Sağlık kuruluşunda endokrinoloji bölümü bulunmuyorsa dahiliye bölümüne gidilmelidir.



Hormon Bozuklukları Hangi Hastalıklar Neden Olur?



Birincil olarak yumurta yetmezliği

Yumurtalık kanserleri

Erken yaşta menopoz

Polikistikover sendromu



Hormon Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?



Uzman hekim tarafından tespit edilen hormon bozuklukları, hormon bozukluğunun oluşma nedenine göre farklı şekillerde tedavi edilebilmektedir. Uzman hekimin yapmış olduğu laboratuvar testleri, ultrason incelemesi ve çeşitli fiziksel muayeneler ile hormonal bozukluğun nedeni tespit edilir. Hormon bozukluğuna yol açan nedene uygun olan ilaç tedavisi uygulanır. Progesteron hormonu ve östrojen hormonunun bulunduğu ilaçlar kullanılır.



Östrojen Hormon Bozuklukları



Östrojen hormonu hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunan fakat kadınlarda yüksek etkinliğe sahip olan bir hormondur. Birçok kadında östrojen hormonunun bozukluğu görülebilmektedir. Östrojen hormonu azaldığında; cinsel ilişki esnasında ağrı, saçlarda dökülme, vajina kuruluğu, memelerin küçülmesi, vajinal sarkmalar, psikolojik sorunlar gibi sorunlar görülür. Östrojen azlığı kadınlarda erken menopoz görülmesine ve aşırı terlemeye de neden olur. Östrojen fazlalığında ise; fazla tüylenme, kilo artışı gibi sorunlar görülür.



Progesteron Hormon Bozuklukları



Progesteron kadınları gebeliğe hazırlayan bir hormondur. Progesteron bozukluklarında yeterli sayıda yumurta üretilmez, östrojenin oluşturduğu etkileri azaltır, doğumdan sonra süt salgılanmasını önler, adet döngüsünde bozukluklar meydana getirir. Progesteron hormonunda meydana gelen bozukluklar vücut şeklini de etkileyebilir.