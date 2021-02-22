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22.02.2021 - 11:04 |

Hormon Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılır, Aç Karnına Mı Yapılır?

Hayatımız boyunca hastalıklardan korunmak ve hastalıkların tanısının daha iyi konulması için uygulanan bazı yöntemler vardır. Hormon testi de hastalık tanısının daha kolay konulmasını sağlayan yöntemler arasında gelen bir uygulamadır. Peki, hormon testi nedir ve nasıl yapılır? Hormon testi nasıl yapılır ve aç karnına yapılır mı? Hormon testi ile ilgili bütün merak edilenleri derledik.

Hormon Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılır, Aç Karnına Mı Yapılır?
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Hormon testi; kandaki belirli parametre değerlerinin ölçüldüğü, çeşitli hastalıkların tanısının konmasında son derece önemli olan bir işlemdir.

Hormon Testi Nedir?

Hormon; iç salgı bezleri tarafından salgılanan ve kanda bulunan, organların düzgün çalışmasını ve hayati işlevlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan maddelerdir. Vücudumuzda birçok şeyi düzenleyen maddeler hormonlardır. Farklı hormonlar vücutta farklı işlemlerin gerçekleşmesine yol açarlar. Vücuttaki hormon dengesinin bozulduğu durumlarda pek çok organ düzgün çalışamaz ve hayati fonksiyonlar tehlike altına girer.

Hormonların kanda fazla veya az olması çeşitli vücut sistemlerinin işlerini düzgün yapamamalarına yol açacağından vücutta bir takım hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıkların tedavisinde öncelikle tanı ve teşhis önemli olur. Bu gibi durumlarda kandaki hormon değerlerinin ölçülme işlemi yapılır. Hastadan alınan kandaki çeşitli değerlerin detaylı bir şekilde incelenme işlemine hormon testi adı verilir. 

Hormon Testi Nasıl Yapılır?

Hormon testlerinin pek çok çeşidi vardır. Farklı hormon testleri vücuttaki farklı organların veya dokuların işlevlerini incelemeye yönelik olarak yapılırlar. Her hormon testinin uygulanma yöntemi de farklıdır. Ancak hormon testleri, genel olarak kandaki hormon değerlerini ölçme sistemi üzerine kurulu olduğu için hastadan alınan kan tüplerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilirler.

Bazı hormon testleri vücuttaki doku ve organlara bağlı olarak farklı vücut sıvılarının incelenmesi yöntemiyle yapılır. Mesela böbrek üstü bezine bağlı çalışan hormonların testlerinde idrar seviyesi ölçülür. Tiroid hormon testinin yapılması ise dirseğin iç kısmından kan alınması yöntemiyle olur. Farklı hormon testlerinde bakılan bölgeler ve sıvılar da farklı olur.

Hormon Testi Ne Zaman Yapılır?

Hormon testleri; endokrin sistemine bağlı gelişen hastalıkların tanı ve teşhisinde uygulanan yöntemlerdir. Kronik hastalığı olan ve düzenli doktor kontrolü gerektiren hastalarda da düzenli aralıklarla hormon testleri yapılır. Farklı hormon testleri vücuttaki farklı organ ve dokuların incelenmesini sağlar. 

Tiroid tahlili gerektiren durumlarda tiroid hormon testi yapılır.

Adet kanamalarının düzensiz olması endokrin sistemine bağlı olabileceği için hormon testi yapılması gerektirir.

Kadın vücudunda anormal bir şekilde tüylenmeyle karşılaşılması hormon testi gerektirir.

Kemik erimesi görülen hastalarda kandaki D vitamin seviyesinin ölçülmesi için hormon testi yapılır.

Diyabet hastalarında sağlık açısından düzenli hormon testi yapılmalıdır.

Gebelerde bebeğin ve annenin sağlığı için hormon testleri yapılır.

Endokrin sistemine bağlı rahatsızlığı olan hastalarda hormon testleri yapılır.

Hormon Testi Aç Karnına Yapılır mı?

Hormonlar insan vücudundaki farklı organların düzgün çalışmasını sağlayan kan molekülleridir. İnsan vücudunda farklı fonksiyona ve yapıya sahip hormonlar bulunur. Bu hormonların her biri aynı yöntem ile bakılacak şekilde değillerdir. Bazı hormonlar kanda bazıları ise idrarda çıkabilir. Bu nedenle hormon testlerinde uygulanması gereken yöntemler de farklı olabilir. Ancak hormon testleri genel olarak hastalığın ve vücuttaki sorunun daha iyi anlaşılması için sabah aç karnına yapılan işlemlerdir.

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