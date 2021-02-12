Hpv Aşısı Nedir? Hpv Aşısı Nerede Vurulur, Kimlere Yapılır?

HPV aşısının ilk hedefi; virüsün kontrol altına alınmasına destek sağlamaktır. HPV virüsü, rahim ağzı kanserinin yüzde 99'undan sorumlu olduğu belirtilmiştir. HPV virüsüne ilişkin geliştirilmiş koruyucu aşılarla birincil koruma sağlanır. Bilhassa HPV bulaşması olmadan önce korunmaya başlayıp, HPV'ye bağlı kanserler ve rahim ağzı kanserlerinin oranının azaltılması amaçlanır. Bu konuda üç aşı türü geliştirilmiştir. Bunlar; Cervarix, Gardasil ve Gardasil-9 aşılarıdır. Cervarix aşısı HPV'nin iki türüne, Gardasil aşısı HPV'nin dört türüne ve Gardasil- 9 HPV'nin dokuz türüne karşı koruma sağlar.

HPV Aşısı Nedir?

HPV aşısı; cinsel yol ile bulaşan HPV virüsüne karşı oldukça etkili bir koruma metodudur. Cinsel yol ile bulaşan rahatsızlıklar içerisinde en yaygın olanı olarak belirtilebilir. Çok yaygın bir şekilde bulaşan HPV virüsü; rahim ağzı kanserine, genital siğillere sebep olmasından ötürü HPV aşısı yapmak çok önemli bir konudur. Aşının erkek ve kız çocuklarına 11 ile 12 yaşlarında, herhangi bir cinsel temasta bulunmadan yapılması tavsiye edilmektedir.

HPV aşısının çok ciddi yan etkileri bulunmamaktadır. İğnenin yapılmış olduğu yerde kızarıklık ya da şişme, hafif ağrı, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı gibi belirtiler görülen hafif yan etkilerdendir. Türkiye'de iki çeşit HPV aşısı bulunmaktadır. Bunlar; Gardasil ve Cervarix aşısıdır. Cervarix, HPV virüsünün iki türüne karşı koruma sağlarken, Gardasil 4 ayrı türüne karşı koruyuculuk sağlar.

HPV Aşısı Nerede Vurulur?

HPV aşısı, SGK kurumu tarafından karşılanmamaktadır. Bununla beraber eczanelerden alınacak aşılarla beraber hastanelere veya sağlık ocaklarına başvurmak önemlidir. Bu şekilde HPV aşısı olmak mümkün olacaktır.

HPV Aşısı Kimlere Yapılır?

HPV aşısı; hem kızlara hem de erkeklere yapılabilen bir aşı türüdür. HPV aşısı; 11 ya da 12 yaşlarındaki erkek ve kız çocukları adına rutin şekilde önerilir. Fakat 9 yaşından sonra da yapılması mümkündür. Erkek ve kız çocuklarının cinsel teması olmadan aşıyı yaptırmaları gerekir. Bununla beraber cinsel yaşamı başlamış olan kadınların 45 yaşına kadar bu aşıyı yaptırabileceklerini belirtmek önemli olacaktır. Aşının uygulanabilmesi için hekime danışmak gereklidir.