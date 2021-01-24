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24.01.2021 - 14:07 |

Hpv nedir? Hpv virüsü belirtileri ve genital siğil (kondimon) tedavi yöntemleri

Human Papilloma Virus (HPV) genital bölgede iltihaplı yaraların çıkmasına neden olan bir DNA virüsüdür. 30 - 35 yaş arasında görülme oranı diğer yaşlara oranla daha yüksektir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde enfeksiyon yayılır. Vulva ve anüs dışında ağızda da yaralar çıkabilir. HPV nedir? HPV virüsü belirtileri ve genital siğil (kondimon) tedavi yöntemleri nelerdir? Merak edilen tüm soruları sizin için derledik.

Hpv nedir? Hpv virüsü belirtileri ve genital siğil (kondimon) tedavi yöntemleri
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Bu hastalıkta enfeksiyon iki türe ayrılır. En yaygın görülen çeşidi derinin muhtelif yerlerinde yaraların çıktığı kutanöz enfeksiyonlu HPV'dir. Hastaların yaklaşık %30 - %35'inde ise mukozal iltihaplanma görülür. 

HPV nedir? 

Cinsel yolla bulaşan HPV iltihaplı siğillere neden olan bir virüs türüdür. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaygın görülen bir hastalıktır. Erken teşhis edilip tedaviye başlanmadığı takdirde başta rahim ağzı kanseri olmak üzere birçok hastalığa yol açabilir. 30- 35 yaş arasında daha sık görülse de tüm yaşlar risk grubundadır. 

HPV nasıl bulaşır? 

Çift iplikli bir DNA yapısına sahip olan Human Papilloma virüsünün 100'e yakın çeşidi vardır. Kadınların enfekte olma riski erkeklere oranla üç kat fazladır. Nadir de cinsel ilişki haricinde de kapılabilen HPV'nin tuvaletlerden bulaşma ihtimali de var. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yapılan araştırmalarda bu virüsün havuzlardan da bulaşma riskinin olduğu ortaya çıktı. 

HPV virüsü belirtileri ne zaman ortaya çıkar? 

Human papilloma virüsünün vücuttan tam anlamıyla atılabilmesi için 10 yıl geçmesi gerekir. Bununla birlikte hastalığın kuluçka süresi insanın vücut yapısına, DNA'sına ve virüsün türüne göre farklılık gösterir. Virüsün bulaştığı kişilerin %60'ın ilk belirtiler 2 ay ile 1 yıl arasında görülür. Bazı hastalarda ise virüsün ilk semptomları 3 -4 yıl sonra ortaya çıkar. 

HPV virüsü belirtileri neler? 

Genital bölgede çıkan siğiller, hastalığın en yaygın görülen belirtileri arasında yer alır. Enfeksiyonun yayılma riski çok yüksek olduğu için birçok hastada ağız içi yaraları da ortaya çıkar. Bu siğiller iltihaplı olduğu için iç organları da dolaylı olarak etkiler. Bağışıklık sistemi zayıflar ve kişinin yaşam standardı düşer. 

HPV hangi hastalıklara neden olur? 

HPV virüsü erkeklerde penis ve gırtlak kanserine, kadınlarda ise rahim ağzı kanserine neden olabilir. 

Genital giğil (kondimon) tedavi yöntemleri

Kadınlarda genellikle lazer tedavisi uygulanır. Ancak virüs tipine ve hastalığın evresine göre koterizasyon adı verilen bir tedavi yöntemi de tatbik edilebilir. Erkeklerde ise siğiller yakılarak yok edilir. Hastalığın az da olsa nüksetme riski vardır. 

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