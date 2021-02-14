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14.02.2021 - 16:48 |

Hpv Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır? Hpv Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mıdır?

HPV virüsü; genel olarak cinsel yol ile bulaşan, kadınlarda vajina ve rahim ağzı kanserine, genital siğillere neden olan, yüzden fazla türü bulunan bir virüs olarak tanımlanabilir. Vücudun farklı yerlerinde siğil, kanser ve hücre çoğalmasına sebep olabilir. Peki hpv virüsü nedir? HPV virüsü nasıl bulaşır? HPV virüsü aşısı var mıdır? İşte tüm ayrıntılar.

Hpv Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır? Hpv Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mıdır?
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Cinsel yol ile bulaşan siğiller kategorisinde bulunan genital siğiller; HPV virüsü enfeksiyonu neticesinde oluşan, hem erkeklerde hem de kadınlarda genital bölgede beliren karnabahar görünümünde, kimi zaman tek bir yerde, kimi zamanda birkaç yerde toplu iğne başına benzer küçük, kimi zaman az kimi zaman çok sayıda ağrısız, sert kitleler olarak tanımlanabilir. Bu enfeksiyon, ülkemiz çapında da giderek artmaktadır. Hem kadında hem de erkekte ciddi anlamda sağlık sorunları yaratır. 

HPV Virüsü Nedir?

Human Papilloma Virüsü; belirti göstermeyen, çok yaygın olan ve çok bulaşıcı olarak belirtilen DNA virüsleridir. Bununla beraber cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan birisidir. Yüze yakın HPV türü mevcuttu. Fakat bilinen yaklaşık yirmi değişik çeşidi, genital enfeksiyonlara sebep olmaktadır. HPV'nin kansere neden olan ve siğillere neden olan türleri bulunur. Yüksek riskli yani kanser yapan HPV türleri kadınlarda; vulva, servikal kanser, vajina, anüs kanserleri, orofarinks ve ilgili prekanseröz lezyonlara sebep olmaktadır. Bununla beraber erkeklerde penis ve anüs kanserleri bu virüsle doğrudan ilişkilidir. 

HPV'nin temel bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Enfekte olan birinin dış genital ya da vajina bölgesiyle temas neticesinde bulaşır. Anal ya da oral yol ile enfekte bir genital bölgenin temas halinde olmasıyla da bulaşma söz konusudur. Cilt bütünlüğü bozulan enfekte cilt bölgelerinin elle temas edilmesi sonucunda bulaşma olacaktır. 

HPV Nasıl Bulaşır? 

HPV virüsü, bulaşmaya sebep olan yüzden fazla türe sahiptir. Bulaştığı zamanı belirlemek pek mümkün değildir. Cildin ciltle temas yoluyla bulaşır. Virüsün temel bulaş yolu, cinsel ilişkidir. Enfekte birinin penisi, enfekte birinin vajinası ya da dış genital bölgesiyle temas edilmesi sonucunda bulaşır. Oral yol ile enfekte olma durumu; genital bölgeye temas edilmesi ile bulaşma olur. Prezervatif kullanmak bulaşmayı devamlı olarak önlememektedir. Bunun nedeni virüs prezervatif ile kaplı olmayan genital alandan da bulaşabilmesinden kaynaklıdır.

Enfeksiyon genel olarak, çıplak gözün göremeyeceği hücresel farklılıklar şeklinde ortaya çıkar. Bunlar kadınlarda; rahim kanseri tanısı testiyle saptanabilmektedir. Kimi zaman enfeksiyon kendini klasik karnabahar görüntüsüne sahip sigiler ile belli eder. Pek çok durumda enfeksiyon, kendini belli etmeden oluşur. 

HPV Testi Nasıl Yapılır?

Pap- smear testi; yalnızca birkaç dakika süren bir işlem olup HPV'nin teşhis edilmesinde yardımcı olan bir testtir. Muayene esnasında vajina bölümüne yavaşça spekulum ismi verilen bir alet yerleştirilmektedir. Spekulum, vajina duvarlarını ayrı tutarak, rahim boynunun görülmesi sağlanır. 

HPV Aşısı Var mıdır?

HPV aşısı bulunmaktadır. HPV aşısının ilk amacı, virüsün kontrol altına alınmasıdır. HPV virüsü, rahim ağzı kanserlerine neden olan en önemli virüstür. HPV virüsü için geliştirilen koruyucu aşılarla birincil koruma sağlanır. Bilhassa HPV bulaşması söz konusu olmadan korunmaya başlamak, rahim ağzı ve HPV'ye bağlı diğer kanserler, siğillerin oranında azalma görülmüştür.

HPV'ye karşı geliştirilen aşılar; Gardasil, Cervarix, Gardasil- 9 aşılarıdır. Gardasil; HPV tip 6, 11, 16,1 18, Gardasil- 9; HPV tip 6, 11, 16. 18, 31, 33, 45, 52 ve 58, Cervaix ise HPV tip 16 ve 18 türlerine karşı geliştirilmiş olan aşılardır. HPV aşısı ülkemizde, Gardasil ve Cervaix olmak üzere iki tip olarak yapılmaktadır. 

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