Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır? Huzursuz Bacak Hastalığı Nasıl Geçer?

Huzursuz bacak sendromu, bacak ve ayak bölgelerinde, bazı kişilerde ise kollarda ağrı, yanma, kaşınma, karıncalanma ve ürperme gibi belirtilerle etkisini göstermektedir. Huzursuz bacak sendromu hastalığı kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak gözlemlenen bir sinir sistemi hastalığıdır.

Huzursuz Bacak Sendromu Hastalığı Nasıl Geçer?

Hareket, huzursuz bacak sendromunda belirtilerin geçici olarak rahatlamasını sağlar. Fakat bu bozukluk anemi ya da diyabet gibi farklı sebeplerle meydana gelmişse, bu hastalıkların tedavilerinde kontrol edilebilmektedir.

Ciddi ve tıbbi soruna neden olmayan huzursuz bacak sendromu hastalarında tedavi, belirtilerin azaltılması şeklinde gerçekleştirilir. Orta veya hafif şiddette semptomlara sahip olan kişiler için birçok doktor alkol, tütün ve kafein kullanımlarını azaltmak ya da ortadan kaldırmak için aktiviteler ve yaşam tarzını değiştirme yönünde tavsiyeler verir. Bazı kişilerde folat, demir ve magnezyum elementlerinin eksikliklerinin giderilmesi için takviyeler verilmektedir. Yapılan araştırmalarda düzenli bir uyku düzeninin korunması huzursuz bacak semptomlarının azalmasını sağladığı gözlemlenmiştir.

Huzursuz bacak sendromuna sahip olan kişilerin düzenli egzersiz yapması gerekir. Fakat yapılan egzersizler gün içerisinde olmalı, akşam uyumadan önce olmamalıdır. Çünkü uykudan önce yapılan egzersizler sinirlerin yorulması nedeniyle huzursuz bacak sendromunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle de kişilerin uykuya dalma sürelerini uzatır.

Hafif şiddette beliren huzursuz bacak sendromlarında, hafif şiddetli sıcak - soğuk uygulamalar, egzersizler ve masajlar sayesinde hastalık gerileyebilmektedir. Orta ve ileri düzeylerde gerçekleşen hastalıklarda ise ilaç tedavileri uygulanır. Kişilere uygulanan ilaç tedavilerinde oldukça iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Huzursuz bacak sendromu hastalığı, genelde tedavisi olmayan ve ömür boyu devam eden bir durumdur. Kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşüren bu durum yaş ilerlemesi ile birlikte kötüleyebilir. Bununla beraber uygulanan tedaviler hastalığın kontrol altına alınmasını sağlayabilir. Belirtilerin en aza indirilmesini sağlar ve dinlendirici uyku süresinin arttırılmasına yardımcı olur. Bazı kişilerde remisyonlar vardır. Belirtiler meydana gelmiş olsa bile semptomların günler, haftalar ya da aylar boyunca düzenli olarak azaldığı veya ortadan kalktığı dönemlere remisyon denir.

Huzursuz bacak sendromu hastalığına sahip olan kişiler genellikle altında başka bir hastalığın olduğunu düşünürler. Fakat huzursuz bacak sendromu tanısı herhangi bir nörolojik rahatsızlığın meydana geldiğini göstermemektedir.