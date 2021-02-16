Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri İç Ateş Nedir, Belirtileri Nelerdir? İç Ateş Nasıl Olur, Nasıl Düşürülür?
16.02.2021 - 13:51 |

İç Ateş Nedir, Belirtileri Nelerdir? İç Ateş Nasıl Olur, Nasıl Düşürülür?

Çocuklarda ve yetişkinlerde ateşli hastalık görülmesi bağışıklık ile alakalıdır. Fakat buna rağmen farklı ateş çeşitleri de insanın başına gelebilir. Ateş hastalığı türlerinde özellikle iç ateş diğerlerinden çok daha farklı özelliklere sahiptir. İç ateş belirlileri nelerdir ya da nasıl düşürülür gibi soruların cevaplarını detaylı olarak sizler için derledik.

İç Ateş Nedir, Belirtileri Nelerdir? İç Ateş Nasıl Olur, Nasıl Düşürülür?
ABONE OL

Normal şartlar altında vücut ısısı yetişkinler için 36 ile 37 derece arasıdır. Çocuklarda ise bu ortalama yetişkinlerden daha üst seviyelerdedir. Bu vücut ısısı gün içinde değişebilir. Fakat buna rağmen bazı durumlarda bu ısı normalin çok daha üstüne çıkabilmektedir. Bu durum genelde vücudun mikrop ya da bakteri kapmasıyla olur. Halk arasında ateş de buna denir.

İç Ateş Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Vücuda giren bakteri ve virüslerin hipotalamus adı verilen yeri etkilemesinden kaynaklanır. İç ateş denilen reaksiyon vücut tarafından verilir. Halk arasında sadece ateş olarak da söylenir değil mi? Fakat tabi ki de olay bundan çok daha fazlasıdır. Tüm bu iç ateş belirtileri vücudun bir tür savunma mekanizmasıdır. Yani nasıl savaşlarda bir yer savunuyorsa aynı durum vücut için de geçerlidir. Savunulan alan vücut savaşanlar ise zararlı bakteriler ile bağışıklık sisteminin ta kendisidir.
İç ateş hastalığı pek çok belirti ile kendini belli etmekte. Bir nevi vücudu kendisini koruması için uyarır. Bu belirtiler tabi ki de farklı hastalıklar ile karıştırılmamalıdır. Çünkü pek çok farklı hastalık iç ateş ile aynı belirtilere sahip olabilmektedir. Bu bakteriler de şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Baş ağrısı

Konsantrasyon bozukluğu

Üşüme

Uyuşukluk

Titreme

Yorgunluk

Kas ağrısı

Halsizlik

Terleme

Acı hassasiyetinde artış

Kalp atış ritminin anormal şekilde artması

İç Ateşin Nedenleri Nelerdir?

Normal şartlar altın 38 derece altındaki ateş normal olarak kabul edilir. Hastaneye gitmeyi gerektirecek durum teşkil etmez. Buna rağmen bu ateşin her geçen saat artması ve uzun sürmesi durumunda doktora gidilmelidir. Fakat buna neden olan etmenler de bir an önce giderilmelidir.

İç ateşin ilk belirgin nedeni vücudun enfekte olmasından kaynaklanır. Özellikle üst solunum yollarında bu enfeksiyon doğrudan iç ateşe mahal vermektedir. Bunun dışında gıda zehirlenmesi de bir diğer etmen olmaktadır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tüketmek zehirlenmeye neden olabilir. Ayrıca birden daha fazla ısıtılan gıdalar da zehirleyebilir. Zehirlenme sonucunda da iç ateş çok büyük ihtimalle gözlenir. Yiyecekleri birden fazla ısıtmıyorsunuz değil mi?

İç Ateş Nasıl Düşürülür?

Tabi ki de iç ateşin gözlenmesi durumunda doktora gidilmelidir. Fakat doktora gitmek pek mümkün değil ise bazı önlemler herkes tarafından kolayca alınabilir. Örneğin eczanelerde bu işleve tabi pek çok ilaç yer almaktadır. Ayrıca bu ilaçların pek çoğu reçetesiz olarak kolayca satın alınabilmektedir.

Örneğin ibuprofen gibi ilaçlar iç ateş ile mücadele etmede oldukça başarılır.

Çocuklarda İç Ateş Nasıl Düşürülür?

Çocuklarda ilaç kullanmak için biraz daha vakit geçmesi gerekir. Yani ilaç alınmadan önce yapılması gereken başka yöntemler de vardır. Bunlardan ilki ılık bir duştur. Ilık olan bir duş vücut ısısının düşürülmesine yarımcı olur. Fakat bu su soğuk olmamalıdır. Soğuk su vücudun daha çok titremesini sağlayacak ve durumu daha ağır bir hale götürecektir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kontakt Lens Nedir, Nasıl Kullanılır? Kimler Kontakt Lens Kullanabilir?

Kontakt Lens Nedir, Nasıl Kullanılır? Kimler Kontakt Lens Kullanabilir?

Endoskopi Nedir, Nasıl Yapılır? Endoskopi Öncesi Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Endoskopi Nedir, Nasıl Yapılır? Endoskopi Öncesi Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Adet (Regl) Nedir? Adet Olmak Ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adet (Regl) Nedir? Adet Olmak Ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?

Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet