İç Ateş Nedir, Belirtileri Nelerdir? İç Ateş Nasıl Olur, Nasıl Düşürülür?

Normal şartlar altında vücut ısısı yetişkinler için 36 ile 37 derece arasıdır. Çocuklarda ise bu ortalama yetişkinlerden daha üst seviyelerdedir. Bu vücut ısısı gün içinde değişebilir. Fakat buna rağmen bazı durumlarda bu ısı normalin çok daha üstüne çıkabilmektedir. Bu durum genelde vücudun mikrop ya da bakteri kapmasıyla olur. Halk arasında ateş de buna denir.



İç Ateş Nedir, Belirtileri Nelerdir?



Vücuda giren bakteri ve virüslerin hipotalamus adı verilen yeri etkilemesinden kaynaklanır. İç ateş denilen reaksiyon vücut tarafından verilir. Halk arasında sadece ateş olarak da söylenir değil mi? Fakat tabi ki de olay bundan çok daha fazlasıdır. Tüm bu iç ateş belirtileri vücudun bir tür savunma mekanizmasıdır. Yani nasıl savaşlarda bir yer savunuyorsa aynı durum vücut için de geçerlidir. Savunulan alan vücut savaşanlar ise zararlı bakteriler ile bağışıklık sisteminin ta kendisidir.

İç ateş hastalığı pek çok belirti ile kendini belli etmekte. Bir nevi vücudu kendisini koruması için uyarır. Bu belirtiler tabi ki de farklı hastalıklar ile karıştırılmamalıdır. Çünkü pek çok farklı hastalık iç ateş ile aynı belirtilere sahip olabilmektedir. Bu bakteriler de şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Baş ağrısı

Konsantrasyon bozukluğu

Üşüme

Uyuşukluk

Titreme

Yorgunluk

Kas ağrısı

Halsizlik

Terleme

Acı hassasiyetinde artış

Kalp atış ritminin anormal şekilde artması

İç Ateşin Nedenleri Nelerdir?



Normal şartlar altın 38 derece altındaki ateş normal olarak kabul edilir. Hastaneye gitmeyi gerektirecek durum teşkil etmez. Buna rağmen bu ateşin her geçen saat artması ve uzun sürmesi durumunda doktora gidilmelidir. Fakat buna neden olan etmenler de bir an önce giderilmelidir.



İç ateşin ilk belirgin nedeni vücudun enfekte olmasından kaynaklanır. Özellikle üst solunum yollarında bu enfeksiyon doğrudan iç ateşe mahal vermektedir. Bunun dışında gıda zehirlenmesi de bir diğer etmen olmaktadır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tüketmek zehirlenmeye neden olabilir. Ayrıca birden daha fazla ısıtılan gıdalar da zehirleyebilir. Zehirlenme sonucunda da iç ateş çok büyük ihtimalle gözlenir. Yiyecekleri birden fazla ısıtmıyorsunuz değil mi?



İç Ateş Nasıl Düşürülür?



Tabi ki de iç ateşin gözlenmesi durumunda doktora gidilmelidir. Fakat doktora gitmek pek mümkün değil ise bazı önlemler herkes tarafından kolayca alınabilir. Örneğin eczanelerde bu işleve tabi pek çok ilaç yer almaktadır. Ayrıca bu ilaçların pek çoğu reçetesiz olarak kolayca satın alınabilmektedir.



Örneğin ibuprofen gibi ilaçlar iç ateş ile mücadele etmede oldukça başarılır.



Çocuklarda İç Ateş Nasıl Düşürülür?



Çocuklarda ilaç kullanmak için biraz daha vakit geçmesi gerekir. Yani ilaç alınmadan önce yapılması gereken başka yöntemler de vardır. Bunlardan ilki ılık bir duştur. Ilık olan bir duş vücut ısısının düşürülmesine yarımcı olur. Fakat bu su soğuk olmamalıdır. Soğuk su vücudun daha çok titremesini sağlayacak ve durumu daha ağır bir hale götürecektir.