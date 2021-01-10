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10.01.2021 - 13:18 |

İç hemoroid belirtileri nelerdir? İnternal hemoroid nasıl teşhis ve tedavi edilir?

Halk arasında Basur diye adlandırılan Hemoroid hastalığı, toplumda pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir hastalıktır. Hemoroid hastalığının nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini derledik.

İç hemoroid belirtileri nelerdir? İnternal hemoroid nasıl teşhis ve tedavi edilir?
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Basur, yetişkin kişilerin neredeyse dörtte birinde devamlı ve zaman zaman ortaya çıkan, özellikle erkeklerde yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır.

Hemoroid (basur) nedir?

Basur, makat bölgesinde damarların genişlemesi sonucunda giderek büyümesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Damarların yumaklanması da hemoroid olarak tanımlanır. Kalın bağırsağın sonunda yer alan, rektum adı verilen ve anüsteki toplardamarlarda keseler meydana gelmesinden kaynaklıdır. Bu kesecikler varisler meydana getirerek anüsten dışarı sarkabilirler.

Hemoroid (basur) belirtileri nelerdir?

Hemoroid (Basur) belirtileri hastalığın türüne ve yapısına göre değişiklikler göstermektedir. Eksternal hemoroid görülen hastalardaki belirtiler;

Anüs çevresinde şiddetli kaşıntı ve rahatsızlık hissi,

Yine anüsün çevresine kaşıntılı, ağrılı yumru ya da şişkinlik,

Oturmada problem yaşama, giderek artan ağrı,

Dışkıda görülen kan en sık görülen belirtiler arasındadır.

Diğer yandan İnternal hemoroid hastalarında görülen belirtiler ise;

Dışkıda ve tuvalet kağıdında görülen parlak renkte kırmızı kanama,

Makattan basurun sarkmış şekilde ele geliyor olmasıdır. Genel olarak sarkıklık yaşanmayan iç hemoroid ağrı göstermez.

Hemoroid (basur) hastalığının nedenleri nelerdir?

Hemoroid hastalığı ilk olarak kendini kronik kabızlıkla belli eder. Kişi tuvalette uzun süre oturarak, dışkılama sırasında zorlanma yaşar. Tüm bunlar bölgesel kan akışını etkiler ve damarların havuz haline gelmesini sağlayıp büyümeye başlar.

Genişleyen uterus, damarlara baskı uygular. Kronik kabızlık hastalığın nüksetmesine katkıda bulunur. Bağırsak hareketleri sırasında ortaya çıkan gerilme nedeniyle anal kanaldaki basınç artar. Hemoroidi tutan bağ dokuları zorlanır. Diğer yandan yaşla birlikte bu bağlar zayıflar. Hemoroid giderek şişer ya da sarkar.

Hemoroid (basur) çeşitleri nelerdir?

Hemoroidler birbirinden farklıdır. Hastalık dört grupta incelenir. Bunlar;

Internal,

Eksternal,

Prolapse,

Troboze olarak bilinir.

Ayrıca iç hemoroidlerin dereceleri vardır. Bunlar;

1. derece: Belirgin olduğu halde kanaldan çıkıntı yapmaz. Kanama olabilir.

2. derece: Özellikle bağırsak hareketleri sırasında kanal dışına doğru hafif çıkar. Fakat yeniden içeriye döner.

3. derece: Egzersizlerden kaynaklı ya da bağırsak hareketlerinde makattan dışarı çıkar. Fakat itilerek eski konumuna geri döner.

4. derece: Bu derece ise son evredir. Hemoroid tamamen sarkmış ve makatın dışındadır. İçerde kalabilmesi mümkün değildir ve itilemez.

Hemoroid (basur) tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Maalesef toplumda pek çok kişi bu rahatsızlıktan ötürü doktora gitmekten utanmaktadır. Toplumun genelinde bu hastalıktan muzdarip olan kişiler hemoroidde büyüme görülse dahi doktora başvurmaktan kaçınır. Fakat bu hastalık ayrıntılı bir tıbbi muayene ve tedavi gerektiren bir hastalıktır. Hafife alınmaması gerektiği halde, doktora gitmemek bile bile ladestir.

Hemoroid hastalığınız varsa doktora gitmekten kaçınmayın. Dış hemoroid söz konusu olduğunda doktor bunu direkt olarak görebilir. İç Hemoroidde ise kanal ve rektum muayenesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca derecesine göre bazı testlerde yapılmaktadır. Rektum muayenesi ise doktor tarafından parmakla yapılacaktır. Fakat bu konuda endişe etmekten vazgeçmelisiniz.

Hastalığınızın farkında olun ve doktorun direktiflerine uyun. Çünkü iç hemoroidler çok yumuşaktır ve tespiti oldukça zordur. Fakat daha da büyümesini engellemek ve sağlığınız açısından daha büyük problemler yaşamamak adına önleminizi almalısınız.



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