İdeal Kilo Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için boy ile kilo arasındaki dengeyi iyi ayarlamak gerekmektedir. Bu aradaki mesafe ise belirli bir hesaplama üzerinden ele alınarak anlaşılır. İnsanın kendi boyuna ve vücut kitle endeksi ile beraber diğer hususlara bağlı olarak, belli bir kiloya sahip olması gerekmektedir. Bu kilo belli değerler arasında olmalıdır.



İdeal Kilo Hesaplama Nasıl Yapılır?



Beden kitle endeksi olarak da bilinen ideal kilom, boy ile kilo arasındaki miktar baz alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Yapılan bu hesaplama ile kişinin doğru kilo değerleri arasında olup olmadığı ortaya çıkarılır. Genel olarak kişinin kilogram ağırlığının, metre cinsinden karesine bölünmesi ile hesaplandığını söylemek mümkün. Böylece kişinin doğru kilo aralığında olup olmadığı ortaya çıkarılır.



En Basit Yöntem ile İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?



Basit bir yöntem kullanmak suretiyle ideal kilo hesaplama gerçekleştirilebilir. Bu kilo hesaplama kişinin boy ile kilosu üzerinde ele alınarak sağlanır. Örneğin bir kişinin kilosunun 50 olduğunu düşünelim. Aynı zamanda boyunun ise 1,50 olduğu düşünüldüğünde, hesaplamayı bir şekilde yapmak mümkün;



1,5 x 1,5 = 2,25



50 / 2,25 = 22, 2 kg (Yaklaşık olarak)



Bu değer aralığına sahip olan kişinin sağlıklı bir vücut yapısına sahip olduğunu söylemek mümkün. Çünkü vücut kitle indeksi ele alındığında 18,5 ile 24.9 olması gerektiğini söylemek gerekir. Bu kriterler standarttır ve kilo hesaplama üzerinden sonucu ortaya çıktığı zaman aralığa bakılabilir.



İdeal Kilo Hesaplama



Yukarıdaki yöntemi ele almak suretiyle ideal kilo hesaplama işlemini gerçekleştirmek mümkün. Ancak aynı zamanda internet üzerinden kilo hesaplama aracı kullanmak suretiyle de işlem gerçekleştirilebilir. Özellikle boy hesaplama araçları sayesinde, diğer birçok farklı vücut kitle oranı yazarak daha detaylı bir bilgi alınabilmektedir. Her iki yöntem de ele alınmak suretiyle, kilo hesaplama işlemi uygulanabilir. Böylece ideal kilo anlaşılabilir.