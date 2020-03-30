Idrarda Epitel Nedir? Idrarda Epitel Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Epitel hücresi, vücut yapısının birçok yüzeyini kaplayan ve koruyucu bariyer görevi yapan hücrelerdir. Bu hücreler virüslerin ve bakterilerin vücut içine girmesini önler. İdrar yolu yüzeyi tamamen epitel hücreleri ile kaplıdır. Bu sebeple idrar tahlillerinde epitel hücre görülmesi olağan bir durumdur.

Epitel hücrelerinin bulunmuş olduğu önemli doku yapıları şunlardır:



- Cilt

- İç organlar

- Kan damarları

- İdrar yolları ve üriner sistem

- Sindirim sisteminin yüzeyleri



İdrarda Epitel Nedir?



İdrar tahlillerinde gözlemlenen üç tip epitel hücresi vardır. Bunlar:



1. Renal Tübüler Epitel

2. Yassı Epitel (İdrar tahlillerinde genellikle bu epitel türü gözlemlenmektedir.)

3. Transizyonel Epitel



Epitel hücresi, organlar, cilt, idrar yolları ve kan damarları başta olmak üzere vücutta çeşitli dokuların yüzeylerinde bulunmakta olan hücrelere denir. İdrar yollunun yüzeyinde de bulunan bu hücreler farklı sebeplerle idrarda fazla durumda görülebilmektedir. Başlıca sebepler şunlardır:



- Enfeksiyonlar

- Maligniteler

- Mantar enfeksiyonu

- Böbrek hastalıkları



İdrarda epitel hücrelerinin görülmesi, idrar yolunda oluşabilen çeşitli hastalıklar bakımından önemli derecede bir yol göstericidir.



İdrarda Epitel Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?



İdrar tahlillerinde gözlemlenen değerlerden bir tanesi de epitel hücrelerinin mevcut sayısıdır. Epitel hücre sayısının düşük olması sağlıklı bir vücudu ifade etmektedir. İdrar tahlillerinde gözlemlenen yassı epitel hücrelerin yüksekliğinin sebepleri şunlardır:



İdrar Yolu Enfeksiyonları: İdrar yolları sistemi pek çok farklı bileşenden meydana gelir. Mevcut olan her bileşenin kendisine ait enfeksiyonu meydana gelebilmektedir. En çok gözlemlenen idrar yolu enfeksiyonları şunlardır:

- Sistit: Mesane denen yapıyı etkileyen enfeksiyonlardır.

- Üretrit: Üretra denen yapıyı etkileyen enfeksiyonlardır.

- Pyelonefrit: Böbrek organını etkileyen enfeksiyonlardır.



İdrar yolu enfeksiyonlarının belirtileri şunlardır:



- Acil idrara çıkma isteği

- Sık sık idrara çıkma

- Alt karında ağrı hissi

- İdrarın kokusunda değişiklik

- Kanlı idrar

- Bulanık idrar rengi



Böbrek Hastalıkları: Böbrek hastalıklarından en önemlisi böbrek yetmezliğidir. Epitel hücre atılımının gerçekleşmesinde önemli bir durumdur.



Mantar Enfeksiyonları: Her kadının genital bölgesinde biraz da olsa mantar bulunmaktadır. Maya mantarlarının etkisiyle deride bulunan yassı epitel hücrelerinde dökülme meydana gelir. Bu durum tahlilde değerlerin yükselmesine sebep olmaktadır.



İdrarda Epitel Kaç Olmalıdır?



İdrar tahlillerinde epitel hücre normal değer aralığı 15-20 hpf'dir.