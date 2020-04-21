İdrarda Lökosit Esteraz Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lökosit esteraz, temiz bir idrar örneği üzerinden kolayca yapılabilen bir testtir. Bunun için test yapılacak hastaya genellikle bir temizleme kiti ve steril bir kap verilmektedir. Test, idrar örneği alındıktan hemen sonra yapılmakta ve kısa bir sürede sonuçlandırılmaktadır.

İdrarda Lökosit Esteraz Nedir?

Lökosit, beyaz kan hücreleri tarafından üretilen ve vücudun savunma sisteminde görev alan maddelerdir. Bu maddeler özellikle; dalak, kemik ve lenf içerisinde depo edilerek saklanmaktadır. Enfeksiyonlar ile mücadelenin önemli bir parçası olan lökositler idrarda görüldüğünde ise bazı hastalıkların işareti olmaktadır. Bu sebeple özellikle idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek ağrısı bulunanlardan lökosit esteraz testi istenmektedir.

Lökosit esteraz testi sırasında, lökosit ve beyaz kan hücrelerini taşıyan akyuvarlar ile diğer enfeksiyon bulguları beraber araştırılmaktadır.

Lökosit Esteraz Kaç Olmalı?

Lökosit esteraz, diğer tahlil parametreleri gibi bir aralığa sahip değildir. İdrardaki lökosit varlığı negatif ya da pozitif olarak belirlenmektedir. Lökosit esteraz testi, hastadan alınan idrar örneğine özel bir çubuk batırılarak yapılmaktadır. Bu çubuk idrara batırıldığında renk değiştiriyorsa test sonucu pozitif olarak kabul edilmektedir. Pozitif çıkan test sonuçları idrarda lökosit varlığına işaret etmektedir. Bu düzeyin yüksek çıkması durumunda hastadan idrar kültürü de istenmektedir.

İdrarda Lökosit Esteraz Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Lökosit esteraz testinin düşük çıkması durumu negatif olarak nitelendirilmektedir. Negatif çıkan testlerde, hastanın idrarında lökosit çıkmadığı sonucuna erişilebilmektedir. Ancak pozitif sonuçlu testler, kişideki farklı hastalıkların varlığına işaret edebilmektedir. İdrarda çıkan lökositin başlıca nedenleri; böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, uzun süre idrar tutma ve bazı ilaçların olası yan etkileridir. İdrarında lökosit bulunan hastalarda genellikle benzer şikayetlere rastlanılmaktadır. Bunlar; idrarda ağrı ve yanma hissi ile idrar renginde bulanıklık, yüksek ateş ve titremedir. Enfeksiyonun ilerleyen zamanlarında ise hastanın idrarında kan lekeleri görülmektedir. Kadın hastalarda ise çoğunlukla sık sık gelen ve yoğun vajinal akıntı ile regl dönemi dışında oluşan ara kanamalara rastlanılmaktadır.

Bazı durumlarda vücutta idrar yolu enfeksiyonu bulunsa bile lökosit esteraz testi negatif sonuçlar verebilmektedir. Bu durumlara örnek olarak idrarda yüksek protein seviyesi ve yüksek C vitamini seviyesi verilebilmektedir.