İkiz Gebelikte Beta Hcg Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Gebelik hakkında ilk tıbbi işaret olan beta HCG hormonu ve ikiz gebelik hakkında bilgi verip vermediği oldukça merak edilmektedir.



İkiz Gebelikte Beta HCG Nedir?



Beta HCG hormonu gebelik olması halinde plasenta tarafından üretilmektedir. Bu nedenle de gebeliğin varlığını işaret etmektedir. Gebeliğin netlik kazanması için kan testinde beta HCG hormonu değerine bakılmaktadır. Gebeliğin haftasına göre beta HCG hormonu seviyesi değişmektedir.



Plasenta tarafından üretilen beta HCG hormonu gebeliğin kaçıncı haftada olduğu hakkında net bilgi vermektedir. Her hafta hormon değeri değişmektedir. Ancak ikiz ya da çoğul gebelik konusunda beta HCG hormonu bir ipucu vermemektedir. Hormon testi ile çoğul gebelik olup olmadığı öğrenilmesi mümkün olmamaktadır. Çoğul gebeliği öğrenmek, kadın doğum uzmanının ultrason incelemesi ile mümkün olmaktadır.



İkiz Gebelikte Beta HCG Kaç Olmalı?



Plasenta gebelik ilerledikçe beta HCG hormonu üretimini arttırmaktadır. Bu hormon ise gebelikte bebeğin tutunmasında önemli bir etken olan, progesteron hormonunun üretimini desteklemektedir. Gebelikte beta HCG hormonu normal değerleri şu şekildedir;



3. Gebelik haftasında 6- 50 mlU/ ml

4. Gebelik haftasında 6- 425 mlU/ ml

5. Gebelik haftasında 20- 7300 mlU/ ml

6. Gebelik haftasında 1080- 56 000 mlU/ ml

7.- 12.Gebelik haftasında 7650- 290 000 mlU/ ml



Beta HCG hormonu düzeyi gebelik haftası ilerledikçe sürekli olarak artmaktadır.



Beta HCG Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Beta HCG hormonunun yükselmesinin birincil nedeni olarak gebeliğin gerçekleşmiş olması gösterilmektedir. Gebelikte mutlaka beta HCG seviyesi yükselmektedir. Beta HCG hormonu seviyesinin yükselmesine, gebelik dışında neden olan diğer etkenler de bulunmaktadır. Beta HCG hormonu yükselmesine neden olan diğer durumlar da şu şekilde sıralanabilir;



- Dış gebelik veya dış gebelik oluşumu,

- Bazı mide kanseri çeşitleri ve gastrit salgıların artması,

- Down sendromu anomalilerinin olması,

- Yumurtalık veya testis kanseri oluşumu,

- Karaciğer tümörü varlığı,

- Pankreas hastalıklarının varlığı,

- Trofoblastik tümör oluşumu.



Beta HCG hormonunun düşüşe geçmesi nedenleri ise düşük ve dış gebelik olmaktadır. Plasentanın gebeliği devam ettirmek için ürettiği beta HCG hormonu üretimini durdurduğu anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir gebelikte beta HCG seviyesinin düşmesi beklenmeyen ve istenmeyen bir durum olmaktadır.