İlerlemiş mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanserinde 3. ve 4. evre nasıl anlaşılır?

Mide kanseri erken dönemde fark edilmeyip tedavi edilmezse ilerleme ihtimali çok yüksektir. İlerledikten sonra tedavisi daha zorlayıcı olmaktadır.

İlerlemiş mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri diğer kanserlere oranla zamanla görülme sıklığında azalma olan bir kanser türüdür. Öncül tedavisi artmış, tedavi yolları genişlemiş ve gelişmiş bir kanser türüdür. Bu sebeple ilerlemeden öncesinde tedavi edilebilme şansı yüksek bir kanser türüdür. İnsanların kendilerince aldığı önemler ile de bu hastalıktan korunma olasılığı artmaktadır. Sigara ve alkolden uzak durmak, kafeini az tüketmek ilk koruyucu yöntemlerdendir. Sağlıklı beslenmekte bu hastalıktan korur. Bunun yanında az tuzla beslenmek de önemlidir. Kızartma yağlarını tekraren kullanmamak da bu hastalıktan koruyucu etki yapar. Hastalığın belirtileri şu şekildedir:

Kilo kaybı,

Karın ağrısı,

Bulantı-kusma,

İştahsızlık,

Yutma güçlüğü,

Kanama

Erken doyma

Ülseri andıran ağrı bu hastalığın en sık görülen belirtileri arasındadır.

Ancak düzenli ve sağlıklı bir hayat ile bu hastalığın oluşumunu engelleme şansımız bulunmaktadır. Mide kanseri oluşumunda genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı bazı öncü hastalıklar rol oynuyor. Genel olarak mide kanserlerinin tesadüfen ortaya çıktığı, ancak yüzde 10’unun ailesel geçiş gösterdiği kabul ediliyor.

Mide kanseri oluşumunda bazı nedenler ve kalıtsal etkenler de bu hastalığın görülme riskini artırmaktadır. Bu nedenler ve kalıtsal etkenler H. pylori, kalıtsal özellikler, beslenme gibi etkenlerdir. Bu etkenler görülme riskini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra bazı meslek gruplarında mide kanseri görülme riski daha çok olmaktadır.

Örneğin maden işçileri, kauçuk işinde çalışanlar, lastik işinde çalışanlar, petrokimya üretiminde çalışanlarda mide kanseri riski normal insanlarda görülme riskinden daha yüksek bir orana sahiptir. Aynı zamanda Bir mide hastalığı nedeniyle ameliyat olmuş kişiler de de ilerleyen zamanlarda mide kanseri görülebilmektedir.

Mide kanserinde 3. ve 4. evre nasıl anlaşılır?

Mide kanserinin 3. ve 4. evresi hastalığın en kötü ve ilerlemiş aşaması olmaktadır. Bu evre de hastalık en sıkıntılı dönemini insana yaşatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde özellikle bu evrelere ilerlemesi sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeni gelişmiş ülkelerde işlenmiş gıdaların ve GDO kaynaklı ürünlerin sıkça kullanılmasıdır. Bu evreye ilerleyen mide kanseri hastaları 6 ay kadar yaşamaktadır. Çeşitli destekleyici tedaviler ile bu dönemin daha az sancılı şekilde geçirilmesi sağlanmaktadır.

Mide kanseri tedavi yöntemleri

Çoğu kanser türünde kemoterapi ve radyoterapi tedavi olarak kullanılmaktadır. Mide kanseri için de aynı yöntemler geçerli olmaktadır. Bu yöntemler cerrahi yöntemlerdir. İlk tercih edilen yöntem olmamasına rağmen genel olarak ilk evre de uygulanan tedavi yöntemleri yeterli olmamakta ve cerrahi yöntemlere geçilmek durumunda olmaktadır.

Mide kanseri risk faktörleri

Mide kanserinin çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Sigara, alkol tüketimi, aşırı kafein tüketme çok tuzlu yiyecekler yeme bunların içindedir. Bunun yanında mide ameliyatı geçmişine sahip olma, sağlıklı beslenmeme de bu hastalığın risk faktörleri arasındadır.





