İletişim önemli

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay İkizler burcunda kuzey ay düğümüne doğru ilerlerken iletişim ve anlaşılmak, düşünceleri paylaşmak daha önemli. Duygularımızı anlatmak yönünde imkanları değerlendirelim. Kadersel bir şekilde yeni bir hedef kurmaya ve bu istekleri sevdiklerimizle paylaşmaya yönelebiliriz. Sabah saatlerinde ışıkların uyumu daha çok destek bulabileceğimiz anlatıyor.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısını daha iyi değerlendirmeye bakmalıyız. Gelecek yönünde yeni düşünceler, umutlar gelişebilir. Sosyal konularda, entelektüel uğraşlar içinde pek çok alışveriş söz konusu. Net ve anlaşılır olmaya bakalım. Ancak saat 14:19’dan itibaren boşluğa giren Ay öğle sonrasında daha istikrarsız koşullara işaret edebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Kamış Karşılıklı konulara dikkat edelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Niyetlerimize odaklanıyoruz. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Duygularımızı anlamaya özen göstermeliyiz.