İletişimde baskı var

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde sözlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Konuşmalar içinde zorlayıcı, tehdit edici unsurlar olabilir. Duygusal açıdan yoğun günlerden geçiyoruz. Akrep burcundaki Ay günün geç saatlerine kadar bizi dönüştüren, mücadeleye tabii tutan koşullar getiriyor. Bugün kendimizi daha güçlenmiş hissedeceğiz. Ancak görüşme ve konuşmalarda daha kararlı olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Psikolojik yönü ağır basan, daha derin konularla karşılaşabiliriz. Duygularımızı kontrol edemediğimiz durumlarda ya da risk içeren konularda daha özenli olmaya bakalım. Öğle saatlerinde işle ilgili konular, sorumluluklar nedeni ile kendimizi zorlanmış hissedebiliriz. Ay ancak 22:31’den sonra Yay burcuna ilerlemiş olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Maymun Yeni imkanlar var. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.