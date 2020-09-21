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21.09.2020 - 00:00 |

İletişimde baskı var

Haftanın ilk gününde sözlerimizde daha dikkatli olmalıyız.

İletişimde baskı var
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Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde sözlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Konuşmalar içinde zorlayıcı, tehdit edici unsurlar olabilir. Duygusal açıdan yoğun günlerden geçiyoruz. Akrep burcundaki Ay günün geç saatlerine kadar bizi dönüştüren, mücadeleye tabii tutan koşullar getiriyor. Bugün kendimizi daha güçlenmiş hissedeceğiz. Ancak görüşme ve konuşmalarda daha kararlı olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Psikolojik yönü ağır basan, daha derin konularla karşılaşabiliriz. Duygularımızı kontrol edemediğimiz durumlarda ya da risk içeren konularda daha özenli olmaya bakalım. Öğle saatlerinde işle ilgili konular, sorumluluklar nedeni ile kendimizi zorlanmış hissedebiliriz. Ay ancak 22:31’den sonra Yay burcuna ilerlemiş olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Maymun   Yeni imkanlar var. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.

 

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Bugün

Öğle saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlerde olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlenden sonra hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. İlerleyen zamanlarda arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerini yakın çevrenize ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşabilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. İlerleyen zamanlarda organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf etmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemelisiniz. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendinizi hapsolmuş hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konulardaki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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