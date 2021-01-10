İlik kanseri belirtileri nelerdir? Kemik iliği kanseri neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Kemik iliğinde çeşitli kanser türleri gelişebilir, ancak asıl olanlar lösemi, akut veya kronik ve miyelomdur.

İlik kanseri belirtileri nelerdir?

Bu kanser, kemiklerin içinde bulunan bir madde olan kemik iliğinde (omurilikle karıştırılmamalıdır) gelişir. Bu, farklı kan hücrelerini üretme rolüne sahiptir: kırmızı kan hücreleri ve beyazın yanı sıra trombositler.

Yaş dışında, belirli bir risk faktörü söz konusu değildir. Tek bildiğimiz, kemik iliği tarafından yapılan birçok hücreden biri olan ve enfeksiyonlarla mücadelede yer alan bir plazma hücresinin bir gün mutasyona uğradığıdır.

Bağışıklık sisteminin hücrelerinin üretilmesinden sorumlu olan kemik iliği bozulduğu için enfeksiyon riski de artar. Miyelom anemiye ve dolayısıyla çok yorgunluğa neden olur.

Kan hücreleri, yani beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler kemik iliğinde üretilir. Kanser vücudun bu bölgesine ulaştığında daha az işlevsel hale gelir.

Bu, kırmızı kan hücrelerinin sayısında bir azalmaya (yorgunluk ve solgunluktan sorumlu aneminin anahtarı), trombosit sayısında (kanama riski ile birlikte) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında değişiklik ortaya çıkar. Spontan kırıklarla birlikte bazı çok önemli kemik ağrıları, böbrek yetmezliğinin yanı sıra ortaya çıkabilir.

İlik kanserinin türleri nedir?

Kemik iliği farklı kanser türlerinden etkilenebilir. En sık görülenleri miyelomun yanı sıra akut veya kronik lösemidir.

Miyelom

Çoğu durumda miyelom, 45 ila 70 yaş arasındaki insanları (hastaların% 3'ü 40'ın altındadır) ve daha sık erkekleri etkiler. Plazma hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin kontrolsüz üretimi ile karakterizedir. Bu hastalıklı hücreler kemik iliğini istila eder.

Akut lösemi

Lösemi hızla değişen dediğinde akut hale gelir. Anormal derecede yüksek miktarda anormal beyaz kan hücresi üretimi ile karakterizedir, yani gelişimi tamamlanamamıştır. Daha sonra kemik iliğini ve ardından kanı istila ederler. Dolaşıma girdikten sonra diğer organlara ulaşabilirler.

Kronik lösemi

Kemik iliğinde olgun beyaz kan hücrelerinin istilası ile karakterizedir. Hastalık genellikle yavaş ilerler.

Erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir ve ortalama tanı yaşı 70'dir. 5 yıllık sağ kalım oranı% 80'in üzerindedir.

Kemik iliği kanseri neden olur?

Kemik iliğinin kanser tarafından istila edilmesi kemik kırılmasına ve ağrıya neden olur. Bu ağrılar çok özeldir. Esas olarak eklemleri etkileyen romatizmanın aksine, miyelom ağrısı kemiğin gövdesini etkiler.

Bağışıklık sistemi, hücreler, dokular ve organlardan oluşan bir koleksiyondur. Özellikle beyaz kan hücreleri, kemik iliği, timus, dalak ve lenf düğümlerinden oluşur. İşlevi, bakteri veya virüs gibi yabancı parçacıkları ve anormal hücreleri vücudumuzu etkilemeden önce tanımlamak, kontrol etmek ve yok etmektir. Bağışıklığın zayıf olması hastalığı tetikler.

İlik kanserinin tedavisi nasıl olur?

Teşhis hem klinik belirtilere (doktor hastaya semptomlarını sorar), hem de laboratuvar testlerine (hastalığa tanık olan ünlü monoklonal proteini aramak için kan ve idrar testleri) ve miyelogram (plazma hücrelerini saymak ve incelemek için lokal anestezi altında bir kemik iliği örneği).

MRI incelemesine, BT taramasına, kemik lezyonlarını aramak için iskeletin radyografik değerlendirmesine ve / veya pozitron emisyon tomografisine (PET) eklenebilir.

Tedavi, hastalığın belirtilerini hızla tersine çevirmeyi ve kanda kök hücrelerin toplanmasını sağlamayı amaçlayan yaklaşık 4 ay kemoterapi ile başlar.