İlik Kanseri Nedir, Nasıl Belli Olur? İlik Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kemik iliğinde çeşitli kanser türleri gelişebilir, ancak asıl olanlar lösemi, akut veya kronik ve miyelomdur.

İlik Kanseri Nedir?

Bu kanser, kemiklerin içinde bulunan bir madde olan kemik iliğinde (omurilik ile karıştırılmamalıdır) gelişir. Rolü, farklı kan hücreleri üretmektir. Kemik iliği farklı kanser türlerinden etkilenebilir. En sık görülenleri miyelomun yanı sıra akut veya kronik lösemidir.

Kemik iliğinde kan hücreleri yani beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler üretilir. Kanser vücudun bu bölgesine ulaştığında daha az işlevsel hale gelir. Bu, kırmızı kan hücrelerinin sayısında bir azalmaya neden olur.

İlik Kanseri Nasıl Belli Olur?

En sık sırtta, göğsün önünde, kaburgalarda, kalçalarda veya kafatasında meydana gelen bir kemik kırığından kaynaklanan kemik ağrısı biçiminde semptom verir. Az sayıda kırmızı kan hücresinin neden olduğu yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi ve solukluk ortaya çıkar.

Beyaz kan hücrelerinin sayısındaki azalmaya (nötropeni) bağlı zatürre (akciğer enfeksiyonu) dahil sık görülen enfeksiyonlar bir diğer belirtidir. Burun veya diş etlerinde kanama, küçük kesik veya sıyrıklardan kaynaklanan ağır kanama veya azalan trombosit sayısıyla ilişkili çok sayıda morarma görülür.

Aşırı susama, sık idrara çıkma ihtiyacı, dehidrasyon, böbrek yetmezliği gibi böbrek sorunları, kabızlık, iştahsızlık, karın ağrısı, halsizlik, uyuşukluk, konfüzyon, bulantı ve kusma veya kandaki yüksek kalsiyum seviyesinin neden olduğu uyuşukluk hallerinde doktora başvurmak gerekir.

İlik Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dikkatli gözlem sırasında sağlık ekibi, kanserin gizli veya sessiz multipl miyelomdan aktif multipl miyeloma ilerlediğini gösterebilecek herhangi bir belirti ve semptomu izler.

Hedefli terapi, kanser hücrelerinin yüzeyindeki proteinler gibi belirli molekülleri hedeflemek için ilaçlar kullanır. Bu moleküller, hücrelere büyümesini veya bölünmesini söyleyen sinyaller göndermeye yardımcı olur. Bu molekülleri hedef alan ilaçlar, normal hücrelere verilen zararı sınırlarken, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurur.

Kemoterapi, hedefe yönelik ajanlar veya kortikosteroidler gibi destekleyici ilaçlarla kombinasyon halinde verilebilir.

Kök hücre nakli, multipl miyelomlu kişiler için birincil tedavidir. Kök hücre nakilleri, kanseri ilk tedavilerinden sonra (nükseden) veya diğer tedaviler artık işe yaramıyorsa (tedavi için başarısız) olan kişileri tedavi etmek için de kullanılabilir.

Bazen omuriliğin sıkışmasını tedavi etmek veya kemik kırıklarını tedavi etmek veya önlemek için ameliyat kullanılır. Ekstramedüller bir plazmasitomu tedavi etmek için cerrahi de kullanılabilir. Ameliyat kullanılıyorsa, genellikle radyasyon tedavisinden sonra yapılır.